Jake Paul vs Anthony Joshua EN VIVO Hora, Canal y Dónde ver Por Internet Pelea Box 2025

Box

¡Se acabó!



Anthony Joshua finalmente cumplió con el trámite y terminó noqueando a Jake Paul en el sexto asalto.



Pelea totalmente dominada por el británico, se veía totalmente la diferencia de calidad y jerarquía. Joshua lo terminó cuando quizo.#JoshuaVsPaul #PaulJoshua pic.twitter.com/fMlKLnrxeX — Fulbox (@fulboxOficial) December 20, 2025

El mundo del boxeo vivirá uno de los combates más polémicos y mediáticos de los últimos años cuando Jake Paul suba al ring para enfrentar a Anthony Joshua, exbicampeón mundial de los pesos pesados. El enfrentamiento se celebrará el viernes 19 de diciembre en Miami, con transmisión exclusiva y global a través de Netflix.

El combate genera enorme expectativa: de un lado, un campeón olímpico y figura consolidada del boxeo; del otro, un creador de contenido convertido en boxeador que busca la sorpresa más grande de su carrera.

¿Es una pelea profesional? Reglas y peso del combate

A pesar de las dudas iniciales, Jake Paul vs Anthony Joshua será una pelea profesional, sancionada por la Comisión Atlética de Florida.

Las reglas oficiales del combate son las siguientes:

Ocho asaltos

Rounds de tres minutos

Categoría: peso pesado

Guantes de 10 onzas

Los nocauts están permitidos

La única estipulación especial es el peso:

Anthony Joshua no podrá exceder los 111 kg (110 kg en otro reporte) en el pesaje oficial.

en el pesaje oficial. Jake Paul, habitualmente peso crucero, deberá competir en peso pesado.

Fecha, sede y transmisión

Fecha: viernes 19 de diciembre

viernes 19 de diciembre Sede: Kaseya Center, Miami

Kaseya Center, Miami Hora: 8:00 p.m. ET 5:00 p.m. PT 7:00 p.m. de México y Centroamérica

Transmisión: Netflix (en vivo y a nivel mundial, disponible para cualquier suscriptor)

Conferencias, pesaje y eventos previos

Martes

Entrenamiento abierto – Fontainebleau Miami Beach

Hora: 23:00 (18:00 local)

Combate adicional: Shannon Courtenay vs Jessica Maltez (peso gallo)

Miércoles

Conferencia de prensa – Fillmore Miami Beach

Hora: 23:00 (18:00 local)

Jueves

Pesaje oficial – Fillmore Miami Beach

Hora: 23:00 (18:00 local)

Comparación de récords y experiencia

Anthony Joshua

Edad: 36 años

36 años Récord: 28 victorias (25 por nocaut) y 4 derrotas

28 victorias (25 por nocaut) y 4 derrotas Experiencia: 13 peleas de campeonato mundial

13 peleas de campeonato mundial Rivales enfrentados: Usyk (x2), Ruiz Jr., Dubois, Klitschko, Parker, Whyte, Povetkin

Usyk (x2), Ruiz Jr., Dubois, Klitschko, Parker, Whyte, Povetkin Altura: 1.98 m

1.98 m Alcance: 218 cm

218 cm Logros: Medalla de oro olímpica (Londres 2012) Campeón mundial IBF y WBA



Joshua regresa tras 14 meses de inactividad, luego de caer por nocaut ante Daniel Dubois.

Jake Paul

Edad: 28 años

28 años Récord profesional: una sola derrota (ante Tommy Fury)

una sola derrota (ante Tommy Fury) Victorias destacadas: Julio César Chávez Jr. Mike Tyson (58 años) Nate Díaz, Anderson Silva, Tyron Woodley, Ben Askren, Mike Perry

Altura: 1.85 m

1.85 m Alcance: 193 cm

Paul ha ganado sus últimas seis peleas, aunque ninguna ante un boxeador de élite activo como Joshua.

Diferencias clave del combate

Ventaja de Joshua: experiencia, poder de nocaut, tamaño, alcance y nivel competitivo

experiencia, poder de nocaut, tamaño, alcance y nivel competitivo Ventaja de Paul: mayor actividad reciente y ritmo de combate

mayor actividad reciente y ritmo de combate No hay títulos en juego

Joshua fue contundente previo al combate:

“Voy a llevarlo a otra escuela de boxeo a la que creo que aún no se ha expuesto”.

Cartelera principal

Antes del combate estelar, el evento contará con los siguientes duelos:

Alycia Baumgardner vs Leila Beaudoin

Anderson Silva vs Tyron Woodley

Jahmal Harvey vs Kevin Cervantes

Además, habrá cinco combates preliminares, por lo que la pelea principal podría iniciar más tarde de lo programado.

Conclusión: ¿puede Jake Paul dar la sorpresa?

Jake Paul enfrenta el mayor reto de su carrera ante un peso pesado natural, campeón olímpico y con historial demoledor. Aunque su ascenso mediático ha sido notable, el consenso es claro: Anthony Joshua es amplio favorito.

La gran incógnita será si Joshua muestra óxido tras más de un año fuera del ring o si impone su jerarquía desde los primeros asaltos. Para Paul, una victoria sería la sorpresa del siglo; para Joshua, una derrota significaría un golpe histórico.

El viernes en Miami, el boxeo sabrá si esta historia termina como espectáculo… o como una advertencia. 🥊

Last modified: diciembre 19, 2025