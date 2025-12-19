Jake Paul vs Anthony Joshua EN VIVO Hora, Canal y Dónde ver Por Internet Pelea Box 2025

El mundo del boxeo vivirá uno de los combates más polémicos y mediáticos de los últimos años cuando Jake Paul suba al ring para enfrentar a Anthony Joshua, exbicampeón mundial de los pesos pesados. El enfrentamiento se celebrará el viernes 19 de diciembre en Miami, con transmisión exclusiva y global a través de Netflix.
El combate genera enorme expectativa: de un lado, un campeón olímpico y figura consolidada del boxeo; del otro, un creador de contenido convertido en boxeador que busca la sorpresa más grande de su carrera.
¿Es una pelea profesional? Reglas y peso del combate
A pesar de las dudas iniciales, Jake Paul vs Anthony Joshua será una pelea profesional, sancionada por la Comisión Atlética de Florida.
Las reglas oficiales del combate son las siguientes:
- Ocho asaltos
- Rounds de tres minutos
- Categoría: peso pesado
- Guantes de 10 onzas
- Los nocauts están permitidos
La única estipulación especial es el peso:
- Anthony Joshua no podrá exceder los 111 kg (110 kg en otro reporte) en el pesaje oficial.
- Jake Paul, habitualmente peso crucero, deberá competir en peso pesado.
Fecha, sede y transmisión
- Fecha: viernes 19 de diciembre
- Sede: Kaseya Center, Miami
- Hora:
- 8:00 p.m. ET
- 5:00 p.m. PT
- 7:00 p.m. de México y Centroamérica
- Transmisión: Netflix (en vivo y a nivel mundial, disponible para cualquier suscriptor)
Conferencias, pesaje y eventos previos
Martes
- Entrenamiento abierto – Fontainebleau Miami Beach
- Hora: 23:00 (18:00 local)
- Combate adicional: Shannon Courtenay vs Jessica Maltez (peso gallo)
Miércoles
- Conferencia de prensa – Fillmore Miami Beach
- Hora: 23:00 (18:00 local)
Jueves
- Pesaje oficial – Fillmore Miami Beach
- Hora: 23:00 (18:00 local)
Comparación de récords y experiencia
Anthony Joshua
- Edad: 36 años
- Récord: 28 victorias (25 por nocaut) y 4 derrotas
- Experiencia: 13 peleas de campeonato mundial
- Rivales enfrentados: Usyk (x2), Ruiz Jr., Dubois, Klitschko, Parker, Whyte, Povetkin
- Altura: 1.98 m
- Alcance: 218 cm
- Logros:
- Medalla de oro olímpica (Londres 2012)
- Campeón mundial IBF y WBA
Joshua regresa tras 14 meses de inactividad, luego de caer por nocaut ante Daniel Dubois.
Jake Paul
- Edad: 28 años
- Récord profesional: una sola derrota (ante Tommy Fury)
- Victorias destacadas:
- Julio César Chávez Jr.
- Mike Tyson (58 años)
- Nate Díaz, Anderson Silva, Tyron Woodley, Ben Askren, Mike Perry
- Altura: 1.85 m
- Alcance: 193 cm
Paul ha ganado sus últimas seis peleas, aunque ninguna ante un boxeador de élite activo como Joshua.
Diferencias clave del combate
- Ventaja de Joshua: experiencia, poder de nocaut, tamaño, alcance y nivel competitivo
- Ventaja de Paul: mayor actividad reciente y ritmo de combate
- No hay títulos en juego
Joshua fue contundente previo al combate:
“Voy a llevarlo a otra escuela de boxeo a la que creo que aún no se ha expuesto”.
Cartelera principal
Antes del combate estelar, el evento contará con los siguientes duelos:
- Alycia Baumgardner vs Leila Beaudoin
- Anderson Silva vs Tyron Woodley
- Jahmal Harvey vs Kevin Cervantes
Además, habrá cinco combates preliminares, por lo que la pelea principal podría iniciar más tarde de lo programado.
Conclusión: ¿puede Jake Paul dar la sorpresa?
Jake Paul enfrenta el mayor reto de su carrera ante un peso pesado natural, campeón olímpico y con historial demoledor. Aunque su ascenso mediático ha sido notable, el consenso es claro: Anthony Joshua es amplio favorito.
La gran incógnita será si Joshua muestra óxido tras más de un año fuera del ring o si impone su jerarquía desde los primeros asaltos. Para Paul, una victoria sería la sorpresa del siglo; para Joshua, una derrota significaría un golpe histórico.
El viernes en Miami, el boxeo sabrá si esta historia termina como espectáculo… o como una advertencia. 🥊