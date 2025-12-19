Written by: diciembre 19, 2025 Box

Jake Paul vs Anthony Joshua EN VIVO Hora, Canal y Dónde ver Por Internet Pelea Box 2025

Jake Paul vs Anthony Joshua

El mundo del boxeo vivirá uno de los combates más polémicos y mediáticos de los últimos años cuando Jake Paul suba al ring para enfrentar a Anthony Joshua, exbicampeón mundial de los pesos pesados. El enfrentamiento se celebrará el viernes 19 de diciembre en Miami, con transmisión exclusiva y global a través de Netflix.

El combate genera enorme expectativa: de un lado, un campeón olímpico y figura consolidada del boxeo; del otro, un creador de contenido convertido en boxeador que busca la sorpresa más grande de su carrera.

¿Es una pelea profesional? Reglas y peso del combate

A pesar de las dudas iniciales, Jake Paul vs Anthony Joshua será una pelea profesional, sancionada por la Comisión Atlética de Florida.

Las reglas oficiales del combate son las siguientes:

  • Ocho asaltos
  • Rounds de tres minutos
  • Categoría: peso pesado
  • Guantes de 10 onzas
  • Los nocauts están permitidos

La única estipulación especial es el peso:

  • Anthony Joshua no podrá exceder los 111 kg (110 kg en otro reporte) en el pesaje oficial.
  • Jake Paul, habitualmente peso crucero, deberá competir en peso pesado.

Fecha, sede y transmisión

  • Fecha: viernes 19 de diciembre
  • Sede: Kaseya Center, Miami
  • Hora:
    • 8:00 p.m. ET
    • 5:00 p.m. PT
    • 7:00 p.m. de México y Centroamérica
  • Transmisión: Netflix (en vivo y a nivel mundial, disponible para cualquier suscriptor)

Conferencias, pesaje y eventos previos

Martes

  • Entrenamiento abierto – Fontainebleau Miami Beach
  • Hora: 23:00 (18:00 local)
  • Combate adicional: Shannon Courtenay vs Jessica Maltez (peso gallo)

Miércoles

  • Conferencia de prensa – Fillmore Miami Beach
  • Hora: 23:00 (18:00 local)

Jueves

  • Pesaje oficial – Fillmore Miami Beach
  • Hora: 23:00 (18:00 local)

Comparación de récords y experiencia

Anthony Joshua

  • Edad: 36 años
  • Récord: 28 victorias (25 por nocaut) y 4 derrotas
  • Experiencia: 13 peleas de campeonato mundial
  • Rivales enfrentados: Usyk (x2), Ruiz Jr., Dubois, Klitschko, Parker, Whyte, Povetkin
  • Altura: 1.98 m
  • Alcance: 218 cm
  • Logros:
    • Medalla de oro olímpica (Londres 2012)
    • Campeón mundial IBF y WBA

Joshua regresa tras 14 meses de inactividad, luego de caer por nocaut ante Daniel Dubois.

Jake Paul

  • Edad: 28 años
  • Récord profesional: una sola derrota (ante Tommy Fury)
  • Victorias destacadas:
    • Julio César Chávez Jr.
    • Mike Tyson (58 años)
    • Nate Díaz, Anderson Silva, Tyron Woodley, Ben Askren, Mike Perry
  • Altura: 1.85 m
  • Alcance: 193 cm

Paul ha ganado sus últimas seis peleas, aunque ninguna ante un boxeador de élite activo como Joshua.

Diferencias clave del combate

  • Ventaja de Joshua: experiencia, poder de nocaut, tamaño, alcance y nivel competitivo
  • Ventaja de Paul: mayor actividad reciente y ritmo de combate
  • No hay títulos en juego

Joshua fue contundente previo al combate:

“Voy a llevarlo a otra escuela de boxeo a la que creo que aún no se ha expuesto”.

Cartelera principal

Antes del combate estelar, el evento contará con los siguientes duelos:

  • Alycia Baumgardner vs Leila Beaudoin
  • Anderson Silva vs Tyron Woodley
  • Jahmal Harvey vs Kevin Cervantes

Además, habrá cinco combates preliminares, por lo que la pelea principal podría iniciar más tarde de lo programado.

Conclusión: ¿puede Jake Paul dar la sorpresa?

Jake Paul enfrenta el mayor reto de su carrera ante un peso pesado natural, campeón olímpico y con historial demoledor. Aunque su ascenso mediático ha sido notable, el consenso es claro: Anthony Joshua es amplio favorito.

La gran incógnita será si Joshua muestra óxido tras más de un año fuera del ring o si impone su jerarquía desde los primeros asaltos. Para Paul, una victoria sería la sorpresa del siglo; para Joshua, una derrota significaría un golpe histórico.

El viernes en Miami, el boxeo sabrá si esta historia termina como espectáculo… o como una advertencia. 🥊

Etiquetas: , , Last modified: diciembre 19, 2025
Bolonia vs Inter Previous Story
Bolonia vs Inter EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Supercopa de Italia 2025
Chelsea vs Newcastle Next Story
Newcastle vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Premier League 2025-26

Related Posts

Julio César Chávez Jr vs Jake Paul

Julio César Chávez Jr vs Jake Paul EN VIVO Dónde ver por Internet en DAZN Horario y Streaming Oficial HOY 2025

Written by: junio 28, 2025

La noche de este sábado 28 de junio, el mundo del boxeo vivirá un enfrentamiento tan llamativo como polémico: Julio César Chávez Jr....

Read More
victoria por KO de Anthony Joshua sobre Robert Helenius

[Vídeo Repetición] Espectacular victoria por KO de Anthony Joshua sobre Robert Helenius

Written by: agosto 12, 2023

Anthony Joshua no lució, pero se llevó una contundente victoria por la vía del KO en el séptimo round sobre Robert Helenius que hizo un...

Read More
Anthony Joshua vs Robert Helenius

Anthony Joshua vs Robert Helenius EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Written by: agosto 12, 2023

El intento del dos veces ex campeón unificado de peso pesado, Anthony Joshua, de regresar a una pelea por el título mundial continúa...

Read More
Anthony Joshua vence por DU a Jermaine Franklin

[Vídeo Resumen] Anthony Joshua vence por DU a Jermaine Franklin y va por el título de Pesos pesados

Written by: abril 1, 2023

El ex dos veces campeón mundial de peso pesado Anthony Joshua (25-3, 22 KOs) volvió a la actividad con una victoria por decisión...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *