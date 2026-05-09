West Ham vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 36 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

La Premier League entra en su momento más dramático y este domingo el West Ham United recibe al Arsenal en el London Stadium en un partido que puede definir tanto la pelea por el título como la batalla por el descenso. Los Gunners llegan motivados tras clasificar a la final de la UEFA Champions League, mientras que los Hammers están obligados a sumar para salir de la zona roja.

Arsenal llega lanzado tras conquistar Europa

El equipo de Mikel Arteta vive uno de sus mejores momentos en décadas. Después de eliminar al Atlético de Madrid en semifinales de Champions gracias a un gol decisivo de Bukayo Saka, el Arsenal volvió a instalarse en una final europea y ahora sueña con cerrar una temporada histórica con doblete.

Los londinenses lideran la Premier League con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City y saben que dependen completamente de sí mismos en las últimas jornadas. Además, han recuperado solidez defensiva en el momento ideal: apenas han recibido un gol en sus últimos cuatro encuentros oficiales.

Aunque su rendimiento fuera de casa ha generado algunas dudas recientemente, los Gunners tienen un arma letal que puede marcar diferencias este domingo: las jugadas a balón parado. Arsenal suma 27 goles en acciones de estrategia esta temporada, justo enfrentando a uno de los equipos que más sufre defendiendo córners y tiros libres.

West Ham juega con la presión del descenso

Del otro lado aparece un West Ham United obligado a reaccionar. La derrota 3-0 ante Brentford dejó al equipo de Nuno Espirito Santo en puestos de descenso y dependiendo de otros resultados para mantenerse con vida.

La buena noticia para los Hammers es que el London Stadium se ha convertido en un escenario complicado para cualquiera. West Ham acumula seis partidos consecutivos sin perder en casa y buscará apoyarse en su afición para intentar dar uno de los grandes golpes de la temporada.

Sin embargo, los problemas defensivos siguen siendo alarmantes. Han recibido 23 goles en jugadas a balón parado, una cifra que los coloca entre los peores equipos de Inglaterra en ese apartado. Precisamente ahí podría estar la clave del encuentro frente a un Arsenal especialista en explotar esas situaciones.

Duelo táctico: presión alta contra resistencia defensiva

Todo apunta a un partido donde el Arsenal tendrá el control de la posesión desde el inicio. Los de Arteta buscarán imponer ritmo, mover rápido el balón y aprovechar los espacios que deje West Ham al intentar adelantar líneas.

Por su parte, los Hammers probablemente apostarán por un bloque más compacto, intentando resistir la presión inicial y salir rápido al contragolpe. El problema para los locales es que Arsenal llega con mucha confianza y con variantes ofensivas suficientes para romper líneas en cualquier momento.

Además, el desgaste emocional tras la clasificación europea no parece haber afectado a los Gunners, que atraviesan una racha muy sólida en todas las competencias.

Pronóstico West Ham vs Arsenal

El contexto favorece claramente al Arsenal. Llegan con mejor momento futbolístico, mayor profundidad de plantilla y una motivación enorme tras meterse a la final de Champions League.

West Ham seguramente competirá y tratará de mantener el partido cerrado, pero sus debilidades defensivas podrían terminar costándoles demasiado ante un rival tan efectivo en pelota parada.

Nuestro pronóstico:

West Ham 0-2 Arsenal

Los Gunners darán otro paso rumbo al título de la Premier League y mantendrán vivo el sueño del doblete.

Last modified: mayo 9, 2026