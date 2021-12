Vasyl Lomachenko vs Richard Commey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

Box

El regreso de Vasyl Lomachenko se dará este sábado 11 de diciembre cuando se mida a Richard Commey el en el MSG en Nueva York en duelo que influirá directamente en el actual título de peso ligero. Dos ex campeones de las 135 libras, Lomachenko y Commey, han revivido su racha de victorias después de sufrir sus últimas derrotas ante Teófimo López, respectivamente. Ambos hombres habían perdido sus títulos por “Take Over” y ahora están listos para enfrentarse entre sí para mantener la carrera.

15-2 como campeón profesional de tres pesos, Lomachenko ahora se enfrentará a un prodigio de Ghana con un récord profesional de 30 victorias y 3 derrotas. Dicho esto, “The Matrix” y “RC” han ganado la mayoría de sus peleas a través de KO’s, colocándose en la lista de pesos ligeros de primer nivel.

El ganador de la pelea estelar de la noche puede esperar una oportunidad por el cinturón y claramente agregará una victoria importante a su currículum. Ya que están listos para colisionar, aquí hay un vistazo a los detalles del evento y cómo verlos en vivo en acción.

Hora y Canal Lomachenko vs Comey

Sede: Madison Square Garden, New York, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm de México y Centroamérica. 10:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 00:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Vasyl Lomachenko vs Richard Commey en VIVO

La pelea de 12 rounds de peso ligero verá a un zurdo en Lomachenko enfrentarse a un ortodoxo, Commey. Al tener más experiencia profesional de su lado, Commey también tendrá algunas ventajas físicas de altura y alcance que lo beneficiarán en el ring.

Sin embargo, el campeón de tres divisiones Lomachenko ha luchado contra los mejores y no se inmuta por los logros de Commey. Por lo tanto, solo podemos esperar una guerra dentro del ring que puede sofocar el debate sobre quién es el contendiente más válido por el título de las 135 libras.

Predicción

Por agresivo y peligroso que sea Commey, su estilo directo sigue siendo perfecto para el tipo de magia y juego de pies en el que confía Lomachenko. Un día, la velocidad y el tiempo de reacción característicos de Lomachenko se reducirán, pero parece que todavía no estamos allí.

Sí, Lomacheko comenzó demasiado tarde en su derrota por el título ante López, pero llegó a lo grande en la segunda mitad y parecía ser el mismo talento de élite cuando detuvo a Masayoshi Nakatani en junio. Espere que Lomachenko use la agresividad de Commey contra él y lo separe después de navegar con cautela en la tormenta temprana.

Pick: Lomachenko por UD12

