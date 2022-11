Jordi Alba habló sobre su posible retiro del Barcelona: «Que sea lo más tarde»

Liga Española 2022-2023

Este sábado, el Barcelona venció en un emotivo encuentro al Almería por 2-0 en el compromiso correspondiente a la jornada 13 de LaLiga de España 2022-23.

¿Por qué emotivo? Pues era el último partido de Gerard Piqué en su carrera, y todo los asistentes al Spotify Camp Nou le rindieron homenaje a la leyenda española.

Tras el termino del partido, Jordi Alba, habló para los microfonos de ‘DAZN’ y confesó que le gustaría tenr una despedida igual a la de Piqué: «He sentido pena. Estoy agradecido por todo lo que nos ha dado a todos los culés».

«Ha hecho muchísimo por el club. Al final es una pena. Se va a notar su ausencia. No solo en lo futbolístico, sino en lo humano. Es ley de vida. Se ha dejado el alma en cada partido. Es una lástima. Se va una pieza importante del vestuario. Lo vamos a echar muchísimo de menos», siguió diciendo.

Sobre su posible adiós: «La gente se da cuenta y es consciende de todo lo que le ha dado al Barcelona. A intentar ganar títulos para dedicárselos a él. No depende de mí tener una despedida así. Soy un ‘culé’ de toda la vida. He tenido más o menos la misma trayectoria. Me conformaría con lo de Piqué, está claro».

«El aficionado siempre nos ha respetado y cuando se va un jugador de esta calidad, se demuestra. Ojalá que cuando me vaya, que espero que sea lo más tarde posible, que sea como lo de él. La mentalidad del partido ha sido diferente. Nos jugábamos los tres puntos. No sabíamos que daría la noticia tan pronto. Fue un palo muy duro. Era un día difícil, diferente», terminó diciendo el lateral.

Last modified: noviembre 5, 2022

Etiquetas: Barcelona