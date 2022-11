Aston Villa vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con la intensa actividad de este domingo 6 de noviembre en la jornada 15 de la Premier League 2022-2023, cuando el Aston Villa busque aprovechar su condición de local intentando sumar para alejarse de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a un Manchester United que llega urgido de quedarse con el botín completo en su visita al Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Manchester United

Sede: Villa Park, Birmingham, Reino Unido

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Aston Villa vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Aston Villa ha tenido una campaña complicada peleando en la parte baja de la tabla, por lo que en casa necesitan hacerse fuertes. Después de 13 partidos suman 3 victorias, 3 empates y han caído derrotados en 7 ocasiones.

Los Villanos vienen de una amarga derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Newcastle siendo aplastados 4-0, por lo que hay mucho que mejorar.

Por su parte, el Manchester United ha venido mejorando en las últimas semanas escalando posiciones. En la jornada pasada vencieron al West Ham con solitaria anotación de Marcus Rashford, eso los dejó con 7 victorias, par de empates y 3 descalabros.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la Europa League donde lograron vencer 0-1 a la Real Sociedad con gol de Alejandro Garnacho tras asistencia de Cristiano Ronaldo, aunque terminaron segundos del sector.

Tanto el Aston Villa como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas ahora que estamos a unos días de la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a los Villanos en la posición 16 con 12 puntos, mientras que los Red Devils son quintos con 23 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Manchester United.

