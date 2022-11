Real Sociedad vs Valencia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con las emociones de este domingo 6 de noviembre en la jornada 13 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando la Real Sociedad busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Valencia que saldrá decidido a sumar en su dura visita a Anoeta.

Sede: Estadio Anoeta, San Sebastián, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Bolivia y Venezuela. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

El cuadro de la Real Sociedad ha tenido una buena campaña en términos generales peleando por competencias europeas, pero vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando cayeron en casa 0-2 ante el Betis, eso los dejó con 7 triunfos, un empate y 4 descalabros.

Los Txuri-Urdin tuvieron actividad a media semana en la Europa League donde recibieron al Manchester United siendo superados 1-0, pero logrando avanzar como líderes de grupo.

Por su parte, Valencia ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla, necesitan apretar el paso si quieren luchar por competencias europeas. Después de 12 juegos suman 4 victorias, 3 empates y han perdido en 5 compromisos.

Los Naranjeros vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando recibieron al Barcelona en un duelo en el que parecía sumarían el empate 0-0, hasta que un gol al 90+3 los dejó con las manos vacías.

Tanto la Real Sociedad como el Valencia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos ahora que nos acercamos a la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a los Txuri-Urdin en la quinta posición con 22 puntos, mientras que los Naranjeros son décimos con 15 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Sociedad vs Valencia.

