Villarreal vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con la intensa actividad de este domingo 6 de noviembre en la jornada 13 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Villarreal busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita volver a pelea por puestos europeos, pero recibirán a un Mallorca que intentará dar la sorpresa en su dura visita al Ciudad de Valencia..

Hora y Canal Villarreal vs Mallorca

Sede: Estadio Ciudad de Valencia, Valencia, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Villarreal vs Mallorca en VIVO

El cuadro del Villarreal ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla. Vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Athletic Bilbao siendo superados 1-0, eso los dejó con 5 victorias, 3 empates y 4 partidos perdidos.

El Submarino Amarillo tuvo actividad a media semana en la Conference League donde sufrieron un duro descalabro 3-0 ante el Lech Poznań, aunque ya con el liderato del sector asegurado.

Por su parte, el Mallorca está teniendo una buena temporada en términos generales peleando lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo, pero saben que no pueden aflojar. Ellos suman 3 triunfos, 4 empates y 5 descalabros.

Los dirigidos por Javier Aguirre vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Espanyol en un duelo que ganaban con gol de Vedat Muriqi, sin embargo los terminaron empatando a uno.

Tanto el Villarreal como el Mallorca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivos objetivos rumbo a la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos al Submarino Amarillo en la octava posición con 18 puntos, mientras que los Piratas son doceavos con 13 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Villarreal vs Mallorca.

