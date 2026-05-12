Villarreal vs Sevilla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 36 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡Duelo de urgencias y ambiciones en LaLiga! Este miércoles el Villarreal recibe al Sevilla en el Estadio de la Cerámica. Y aunque parezca que los separan muchos puestos en la tabla, los dos saldrán con todo en esta jornada. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El Submarino Amarillo marcha tercero con 69 puntos, mientras que los Nervionenses se ubican treceavos con 40 puntos buscando asegurar su salvación.

Empecemos con el «Submarino Amarillo«. El equipo de Marcelino está firmando una temporada histórica. Son terceros y le llevan seis puntos de ventaja al Atlético de Madrid. Si ganan hoy, aseguran prácticamente esa tercera plaza, que sería su mejor resultado desde el 2008. Además, son una pesadilla cuando juegan en casa: tienen el segundo mejor récord como locales en toda España, con 14 victorias en 17 partidos. Llegan con una racha de cinco juegos sin perder y con la confianza de haberle ganado al Sevilla los últimos cuatro enfrentamientos directos.

Pero cuidado con el Sevilla de Luis García. Estaban hundidos, pero vienen de dos victorias clave ante la Real Sociedad y el Espanyol que les dieron un respiro. Sin embargo, no se pueden confiar. Están en el puesto 13, pero a solo tres puntos del descenso. Una derrota hoy los dejaría en una situación peligrosísima, sobre todo porque cerrar el torneo contra el Real Madrid no es el escenario ideal.

El Sevilla domina el historial histórico, pero la realidad actual es otra: solo han podido ganarle al Villarreal uno de sus últimos ocho partidos.

¿Podrá el Sevilla dar la sorpresa y salvarse o el Submarino Amarillo sellará su temporada de ensueño?

Nuestro pronóstico: El Submarino Amarillo está en casa y, aunque realmente ya no pelean por mucho, querrán darle este triunfo a su afición. Los vemos ganando 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 12, 2026