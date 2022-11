Camerún vs Jamaica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Amistosos

Abrimos las emociones de este intenso miércoles 9 de noviembre con un amistoso de cara al Mundial 2022, cuando Camerún inicie la fase final de su preparación despidiéndose de su afición con la misión de llevarse la victoria al recibir a Jamaica que intentará ser un buen sinodal y hacer un duelo digno en su visita al Ahmadou Ahijo.

Hora y Canal Camerún vs Jamaica

Sede: Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo, Yaundé, Camerún

Hora: 5:00 pm de Camerún. 11:00 am de México y Centroamérica. 2:00 pm de Brasil. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Por confirmar

Camerún vs Jamaica en VIVO

La selección de Camerún está afinando ya los últimos detalles de cara a su debut en el Mundial 2022 el próximo 24 de noviembre cuando se midan a Suiza, también compartirán grupo con Serbia y Brasil, por lo que luce como un sector complicado y necesitarán llegar a punto para ser competitivos.

Los leones indomables se estarán despidiendo de su afición con el duelo de este miércoles, mientras que cerrarán su preparación el próximo 18 de noviembre cuando se enfrenten a Panamá, pero ya en los Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, Jamaica ha sido una de las selecciones con mayor crecimiento en el área de la CONCACAF, pero llega muy mermado a este amistoso al no contar con sus jugadores «europeos» al no ser Fecha FIFA.

Los Reggae Boyz no clasificaron al Mundial 2022, por lo que su objetivo está puesto en llegar al Mundial 2026.

Tanto Camerún como Jamaica saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren aprovecharla al máximo, aunque la presión y obligación está del lado de los Leones Indomables que son los que se preparan para el Mundial 2022. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Camerún vs Jamaica.

Last modified: noviembre 9, 2022

