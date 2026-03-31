Written by: marzo 31, 2026 Selecciones

Congo vs Jamaica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Mundial 2026

Congo vs Jamaica

El camino hacia la Copa del Mundo llega a un momento decisivo. Este martes, Congo y Jamaica protagonizarán un enfrentamiento de alto voltaje en territorio mexicano, donde solo uno logrará quedarse con el ansiado boleto al Mundial.

Se trata de un duelo sin margen de error. Para ambos equipos, este partido representa una oportunidad histórica: el ganador asegurará su lugar en la próxima FIFA World Cup, mientras que el perdedor deberá esperar otros cuatro años para intentar cumplir el sueño mundialista.

RD Congo llega como uno de los equipos más sólidos

La selección de la República Democrática del Congo, conocida como los Leopardos, llega con gran confianza después de firmar una fase clasificatoria destacada.

El conjunto africano se ha ganado la reputación de “matagigantes” tras eliminar a selecciones de peso como Camerún y Nigeria. Su mayor fortaleza ha sido la defensa: apenas han recibido un gol en sus últimos seis partidos oficiales, lo que demuestra un sistema táctico muy sólido.

En ataque, todas las miradas estarán puestas en Yoane Wissa, delantero que llega en gran momento y que podría ser el jugador clave para romper el equilibrio del partido.

Jamaica quiere aprovechar su última oportunidad

Enfrente estará Jamaica, dirigida por Rudolph Speid, que llega con la firme intención de no dejar escapar esta oportunidad.

Los Reggae Boyz estuvieron muy cerca de conseguir la clasificación directa, pero ahora deberán luchar por su lugar en este duelo definitivo. Su último partido fue una ajustada victoria ante Nueva Caledonia, decidida gracias a un gol de Bailey Cadamarteri.

El estilo del equipo caribeño ha sido claro en los últimos encuentros: orden defensivo y máxima cautela. De hecho, siete de sus últimos ocho partidos terminaron con menos de dos goles, reflejando un planteamiento muy conservador.

Pronóstico RD Congo vs Jamaica

Todo apunta a un partido muy táctico, donde cada error puede ser determinante. Ambas selecciones han demostrado solidez defensiva y un enfoque prudente en partidos importantes.

La clave podría estar en la eficacia ofensiva y en la capacidad para aprovechar la primera oportunidad clara que aparezca.

Pronóstico: victoria de RD Congo 1-0 en un partido cerrado y muy estratégico.

La gran incógnita es si el sólido muro defensivo congoleño podrá resistir la presión de Jamaica o si los Reggae Boyz lograrán celebrar una histórica clasificación en suelo mexicano.

¿Cuál es tu pronóstico para este partido?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 31, 2026
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