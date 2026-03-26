Written by: marzo 26, 2026 Selecciones

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Intercontinental Mundial 2026

Nueva Caledonia vs Jamaica

¡Duelo de naciones y un sueño mundialista en el Akron! Este jueves, Nueva Caledonia y Jamaica se ven las caras por primera vez en la historia en la semifinal del repechaje intercontinental y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Zapopan recibe a dos equipos con realidades opuestas pero con el mismo objetivo: meterse a la fiesta del Mundial 2026.

Nueva Caledonia es la gran historia de ‘Cenicienta’ en este torneo. Clasificados tras perder la final de Oceanía ante Nueva Zelanda, este pequeño territorio francés busca la hazaña imposible. Con jugadores que militan en la cuarta o quinta división de Francia, las ‘Cagous’ sueñan con demostrar que en el fútbol no hay rival pequeño.

Por su parte, los ‘Reggae Boyz’ de Jamaica llegan con la obligación de ganar. Tras la salida de Steve McClaren, Rudolph Speid tiene la misión de devolver a Jamaica a un Mundial por primera vez desde el 98. Con una defensa de hierro que solo ha permitido un gol en sus últimos cuatro juegos, los caribeños son los amplios favoritos para imponer su potencia física y velocidad en el Bajío.

¿Podrá Nueva Caledonia escribir un cuento de hadas en México o la jerarquía de Jamaica se impondrá en el Akron?

Nuestro pronóstico: Jamaica tiene demasiado talento y oficio para estas instancias. Ganan los Reggae Boyz 2-0. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , , , Last modified: marzo 26, 2026
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