Liverpool vs Southampton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 12 de noviembre siguiendo con la jornada 16 de la Premier League 2022-2023, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que les permita seguir escalando posiciones en su último choque antes del Mundial 2022, tendrán que recibir al Southampton que saldrá decidido a sumar en su dura visita a Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Southampton

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Liverpool vs Southampton en VIVO

El cuadro del Liverpool ha tenido una campaña sumamente complicada, aunque en la jornada pasada lograron una gran victoria 1-2 sobre el Tottenham con doblete de Mohamed Salah, eso los dejó con 5 victorias, 4 empates y 4 derrotas en 13 duelos.

Los Reds tuvieron actividad el pasado miércoles en la Copa de la Liga donde sufrieron para vencer en penales al Derby County tras empatar 0-0 en el tiempo regular.

Por su parte, el Southampton ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla. En la jornada pasada fueron goleados en casa 1-4 por el Newcastle, eso los dejó con 3 victorias, 3 empates y 8 descalabros.

The Saints también tuvo acción en la Copa de la Liga el pasado miércoles también yéndose a penales para vencer al Sheffield Wednesday.

Tanto el Liverpool como el Southampton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita cerrar con todo rumbo al Mundial 2022; en la tabla general encontramos a los Reds en la octava posición con 19 puntos, mientras que The Saints está en zona de descenso con 12 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Southampton.

