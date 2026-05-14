Aston Villa vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¡Viernes de Premier League! El Aston Villa recibe al Liverpool en un partido que es, literalmente, una final por el cuarto puesto. Ambos equipos tienen los mismos puntos y solo los separa la diferencia de goles. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan con 59 unidades y el triunfo este viernes les garantizaría su lugar en la próxima Champions League, de ahí la importancia en esta penúltima jornada del campeonato.

Hablemos de los ‘Villanos‘ de Unai Emery. Están viviendo un sueño: ¡ya son finalistas de la Europa League tras golear al Nottingham Forest! Pero ojo, que ese éxito europeo les ha pasado factura en la liga, donde solo han sumado un punto de los últimos nueve posibles. Emery sabe que ganar hoy significa asegurar la Champions pase lo que pase en su final contra el Freiburg. La mala noticia es que históricamente el Liverpool les tiene tomada la medida; el Villa solo ha podido ganar uno de los últimos 16 enfrentamientos contra los Reds. ¡Aquella mítica goleada de 7-2 en 2020!

Por el otro lado, llega el Liverpool de Arne Slot. Los actuales campeones han tenido una temporada de altibajos y vienen de un empate gris contra el Chelsea. Los Reds no han sido los mejores visitantes este año, perdiendo ocho partidos fuera de casa, pero saben que este es el momento de sacar la jerarquía. Si ganan, aseguran su lugar en la élite europea y hasta podrían soñar con el tercer puesto si el Manchester United tropieza.

Es un duelo de estilos: la pizarra táctica de Emery contra el poderío ofensivo del Liverpool. Con ambos equipos jugándose el presupuesto y el prestigio de la próxima temporada, ¡nadie va a regalar nada!

¿Crees que el Villa celebre su pase a Champions en casa o el Liverpool pondrá orden en Birmingham?

Nuestro pronóstico: Los Reds tienen su concentración total en este juego, todo lo contrario a los Villanos. Vemos un triunfo local 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 14, 2026