Napoli vs Udinese EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Serie A 2022-2023

Abrimos las emociones de este sábado 12 de noviembre en la jornada 15 de la Serie A 2022-2023 cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los consolide en la cima de cara a la pausa por el Mundial 2022, tendrá que recibir al Udinese que saldrá decidido a sumar en su visita al Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Udinese

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Napoli vs Udinese en VIVO

El cuadro del Napoli está viviendo un gran momento marcando el ritmo de la competencia, ya que en 14 jornadas suman 12 victorias y 2 empates, por lo que en casa tienen todo para seguir con esa gran inercia.

Gli Azzurri viene de un buen triunfo el pasado martes cuando recibieron al Empoli logrando superarlos 2-0 con goles del Chucky Lozano y Piotr Zielinski.

Por su parte, el Udinese ha tenido una temporada irregular peleando en media tabla. Ellos suman 6 triunfos, 6 empates y han perdido en apenas dos ocasiones, por lo que intentarán, al menos, seguir sumando.

El Friulani viene de un amargo empate el pasado martes cuando visitaron al Spezia firmando el empate 1-1, en un duelo que sabían podían ganar.

Tanto el Napoli como el Udinese saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita «cerrar» con todo de cara a lo que vendrá en la reanudación post-Mundial; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri como líder con 38 puntos, mientras que el Friulani es octavo con 24 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Udinese.

Last modified: noviembre 11, 2022

