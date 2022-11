¿Cuándo es el debut Selección Argentina en el Mundial 2022? Argentina vs Arabia Saudita Fecha, Horario y Canales EN VIVO

Mundial 2022

La Selección Argentina está a unos días de arrancar el Mundial 2022 con la ilusión de ahora sí dar nuevamente la vuelta olímpica después de tantos años. La afición se encuentra emocionada y es que hace varios años no tenían un equipo tan sólido como el que tienen en la actualidad. En su debut, enfrentarán a Arabia Saudita, por lo que aquí te traemos toda la información del duelo que marcará el inicio del torneo en Qatar para ambas selecciones.

¿Cuándo será el debut Argentina vs Arabia Saudita?

El partido entre Argentina vs Arabia Saudita se estará disputando el martes 22 de noviembre desde el Estadio Lusail en Qatar.

¿A qué hora será el partido entre Argentina vs Arabia Saudita?

El juego entre Argentina vs Arabia Saudita se estará disputando en punto de las 1:00 pm de Qatar, mientras que en Argentina será a las 7:00 am, en México a las 4:00 am y en Colombia, Ecuador y Perú a las 5:00 am.

¿En qué canal se puede ver Argentina vs Arabia Saudita EN VIVO?

En Argentona, la TV Pública y TyC Sports se repartirán 32 partidos cada uno del total de 64 que cuenta la Copa Mundial. Por su parte, DirecTV dispondrá en vivo de los 64 encuentros en sus señales satelitales. No obstante, todos ellos transmitirán en simultáneo cada presentación de la Selección Argentina en Qatar.

