Roma vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Serie A 2022-2023

Serie A

Abrimos las emociones de este domingo 13 de noviembre siguiendo con la jornada 15 de la Serie A 2022-2023, cuando la Roma busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita pelear en la parte alta de la tabla, pero tendrán que recibir al Torino que saldrá decidido a sumar en su dura visita al Stadio Olimpico.

Hora y Canal Roma vs Torino

Sede: Stadio Olimpico, Roma, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Roma vs Torino en VIVO

El cuadro de la Roma ha tenido una campaña irregular viniendo a menos en las últimas semanas tras sumar una victoria en sus últimos 4 choques, eso los dejó con 8 victorias, 2 empates y han caído en 4 choques.

La Loba viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Sassuolo en un duelo en el que se fueron al frente al 80 con gol de Tammy Abraham, sin embargo a 5 minutos del final los igualaron.

Por su parte, el Torino ha tenido una buena temporada en términos generales peleando en media tabla, lejos de la zona de descenso. Ellos cosechan 6 victorias, 2 empates y han perdido en 6 choques.

Los Toros vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron a la Sampdoria logrando superarlos 2-0 con goles de Nemanja Radonjic y Nikola Vlasic.

Tanto la Roma como el Torino saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita irse a la pausa por el Mundial 2022 con el pie derecho; en la tabla general encontramos a la Loba en la séptima posición con 26 puntos, mientras que el Toro es noveno con 20 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Roma vs Torino.

Roma vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Serie A 2022-2023

Last modified: noviembre 11, 2022

Etiquetas: Canal Roma vs Torino