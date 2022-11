Inglaterra vs Irán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Mundial 2022

Abrimos las emociones de este lunes 21 de noviembre siguiendo con la jornada inaugural del Mundial 2022, cuando Inglaterra busque empezar su participación con el pie derecho y demostrar que quiere ser uno de los protagonistas, pero tendrán que recibir a Irán que saldrá sin mucho que perder listos para sorprender en el Jalifa.

Hora y Canal Inglaterra vs Irán

Sede: Estadio Internacional Jalifa, Doha, Qatar

Hora: 4:00 pm de Qatar. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Inglaterra vs Irán en VIVO

La selección de Inglaterra arranca su camino en la competencia como uno de los favoritos a llegar a las instancias finales, sin embargo saben que será un camino muy duro y que el iniciar ganando siempre será vital si no quieren complicarse.

Los Ingleses no han tenido actividad desde el pasado mes de marzo en la Nations League donde cayeron 1-0 ante Italia e igualaron 3-3 ante Alemania.

Por su parte, Irán es considerada una de las selecciones más débiles de toda la competencia, sin embargo llegan con la ilusión de hacer un buen papel y, al menos, ser competitivos en cada uno de sus duelos.

El Equipo Melli tuvo un amistoso el pasado jueves 10 de noviembre donde vencieron 1-0 a Nicaragua con gol de Mehdi Torabi, mientras que en septiembre habían sumado senda victoria 1-0 ante Uruguay y empate 1-1 ante Senagal.

Tanto Inglaterra como Irán saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria que les permita pegar primero en esta competencia, aunque la realidad es que los Ingleses son amplios favoritos, cualquier cosa que no sea una victoria clara será una sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Inglaterra vs Irán.

