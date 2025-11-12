Inglaterra vs Serbia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Selecciones

Con el boleto al Mundial ya asegurado, Inglaterra disputará su último partido como local en la fase de clasificación rumbo a la Copa del Mundo 2026, cuando reciba a Serbia este jueves en el Estadio de Wembley.

Los Tres Leones, dirigidos por Thomas Tuchel, buscan cerrar con paso perfecto un grupo en el que han dominado de principio a fin.

Inglaterra, intratable bajo el mando de Tuchel

La era Tuchel ha devuelto a Inglaterra una identidad ganadora. El conjunto inglés ha logrado un pleno de victorias en el Grupo K (18 puntos de 18 posibles), con una cifra demoledora: 18 goles a favor y ninguno en contra.

Los actuales campeones del mundo (1966) ya sellaron su clasificación con dos jornadas de antelación tras golear 5-0 a Letonia, y ahora apuntan a mantener su imbatibilidad y su racha ofensiva en Wembley.

Los de Tuchel llegan con tres triunfos consecutivos por amplios márgenes y una defensa que no ha sido vulnerada en toda la eliminatoria. La intención es clara: cerrar con estilo ante su afición, en un partido que también servirá para afinar detalles antes de la gran cita mundialista en Estados Unidos.

Serbia, urgida de puntos y en plena transición

El panorama es mucho más incierto para Serbia, que atraviesa una etapa de cambios tras la salida de Dragan Stojkovic.

Su derrota por 1-0 ante Albania precipitó la dimisión del técnico, y aunque Zoran Mirkovic logró un triunfo momentáneo por 3-1 sobre Andorra, el nuevo seleccionador, Veljko Paunovic (exentrenador del Reading), afrontará su debut en el temible Wembley, en lo que será un auténtico bautismo de fuego.

Las Águilas se encuentran a solo un punto de Albania en la lucha por el segundo lugar del grupo, pero su destino ya no depende únicamente de ellas. Si pierden ante Inglaterra y Albania vence a Andorra, sus opciones de clasificación se esfumarán por completo.

Además, Serbia no podrá contar con su figura histórica, Aleksandar Mitrovic, ausente por lesión. Sin su máximo goleador (63 tantos con la selección), la responsabilidad recaerá en Dusan Vlahovic y Luka Jovic, quienes intentarán sostener la ofensiva visitante.

Bajas y novedades en los Tres Leones

Tuchel tendrá algunas ausencias notables. Nick Pope y Anthony Gordon quedaron fuera por lesión, mientras que Marc Guehi es duda. En su lugar, fueron convocados Trevoh Chalobah y James Trafford, además de tres debutantes: Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Alex Scott (Bournemouth) y Nico O’Reilly (Manchester City).

Aun con el boleto asegurado, se espera que Tuchel alinee a un equipo competitivo, encabezado por Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane y Declan Rice.

El portero Jordan Pickford podría alcanzar su 43.ª portería a cero con Inglaterra, igualando a Joe Hart como el segundo con más en la historia del equipo.

Pronóstico

Inglaterra 3-1 Serbia

Serbia, obligada a buscar el triunfo, podría arriesgar más de lo habitual, dejando espacios que Inglaterra sabrá aprovechar.

Con su poder ofensivo en estado de gracia y una defensa casi infranqueable, los Tres Leones tienen todo para sumar su séptima victoria consecutiva y despedirse de su afición con otra actuación convincente en Wembley.

Last modified: noviembre 12, 2025