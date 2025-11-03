Venezuela vs Inglaterra EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección Sub-17 de Venezuela inicia su camino en el Mundial de Qatar 2025 este martes 4 de noviembre, cuando se enfrente a la poderosa Inglaterra, una de las favoritas al título. El partido marcará el debut oficial de la Vinotinto en el torneo, bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo, quien busca guiar a una generación prometedora a una nueva hazaña internacional.

⚽ La Vinotinto llega con buenas sensaciones

Venezuela consiguió su boleto al Mundial tras culminar tercera en el Sudamericano Sub-17 de la CONMEBOL, mostrando solidez y carácter en la competencia.

Durante su preparación, el combinado nacional sumó victorias importantes en el Torneo Canteras de América (Argentina) y empates ante Panamá y Ecuador, resultados que alimentan la confianza del plantel.

Entre las figuras destacadas se encuentra Diego “El Rayo” Mendoza, goleador del Sudamericano con cuatro tantos, y el arquero José Castillo, quien se ha consolidado como una pieza clave bajo los tres palos.

🏴 Inglaterra, rival de peso en el debut

Por su parte, Inglaterra llega con una generación sólida que terminó en la quinta posición del Europeo Sub-17. Los británicos buscan mejorar su desempeño del Mundial pasado, donde fueron eliminados en octavos de final.

Cabe recordar que los ingleses fueron campeones del mundo en 2017, por lo que parten como claros favoritos en este primer encuentro del Grupo E.

🔥 Duelo con sabor a revancha y ambición

La Vinotinto Sub-17 quiere igualar o superar lo conseguido hace dos años, cuando también llegó a octavos de final. Con talento, disciplina y mentalidad ganadora, los jóvenes venezolanos buscarán sorprender a Inglaterra y comenzar su participación con el pie derecho.

Pronóstico: Inglaterra 2-1 Venezuela.

Last modified: noviembre 4, 2025