Inglaterra vs Uruguay EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Written by: marzo 27, 2026 Amistosos

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Inglaterra vs Uruguay

Duelo de gigantes en la cuna del fútbol! Este viernes, Inglaterra y Uruguay se ven las caras en Wembley en un amistoso que promete ser una partida de ajedrez táctica y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Ingleses como Charruas saben que están a las puertas de su debut en la Copa del Mundo 2026 en junio, por lo que más que un amistoso este es un duelo de preparación.

Los ‘Three Lions’ de Thomas Tuchel llegan en un estado de gracia aterrador: ganaron todos sus juegos de eliminatoria y ¡no recibieron ni un solo gol! Son, sin duda, uno de los grandes favoritos para levantar la copa este verano.

Pero si alguien sabe de batallas épicas, es la Uruguay de Marcelo Bielsa. A pesar de un tropiezo reciente ante Estados Unidos, ‘La Celeste’ demostró su poderío terminando por encima de Brasil en la eliminatoria sudamericana. Además, ojo al dato: Uruguay domina el historial histórico frente a los ingleses y todavía recordamos aquel triunfo en el Mundial 2014.

¿Podrá la muralla de Tuchel mantener el cero ante la presión de Bielsa o los charrúas volverán a conquistar Londres?

Nuestro pronóstico: Inglaterra tiene un plantel más profundo, pero Uruguay siempre muerde. Ganan los Ingleses 2-1 en un partido cerradísimo. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 27, 2026
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