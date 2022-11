Qatar vs Senegal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Mundial 2022

Seguimos con las emociones de este viernes 25 de noviembre siguiendo con la jornada 2 del Mundial 2022, cuando Qatar busque aprovechar su localía intentando reponerse del duro debut que tuvieron, pero tendrán una difícil prueba al medirse a Senegal que saldrá a «matar o morir» en su visita al Al Thumama.

Hora y Canal Qatar vs Senegal

Sede: Estadio Al Thumama, Doha, Catar

Hora: 4:00 pm de Qatar. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Qatar vs Senegal en VIVO

La selección de Qatar llegaba a esta Copa del Mundo con mucha ilusión de hacer un gran papel, se habían preparado por prácticamente 12 años, sin embargo su debut no fue el esperado y ahora tendrán que salir a «matar o morir» si no quieren sellar su eliminación en apenas 2 juegos.

Los Qataríes tuvieron un durísimo debut el pasado domingo cuando se midieron a Ecuador siendo claramente superados al caer 2-0, por lo que hay mucho que mejorar si aspiran a sorprender este viernes.

Por su parte, Senegal es el vigente campeón de África, sin embargo ya quedó demostrada que la ausencia de Sadio Mané les está pasando factura, aun así se han visto bien en términos generales y ahora querrán llevarse el botín completo.

Los Leones de la Teranga no la pasaron bien en su debut el pasado lunes cuando se midieron a los Países Bajos siendo superados 2-0, aunque en un duelo donde fueron mejores.

Tanto Qatar como Senegal saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y tomar un respiro tras su amargo debut. En los pronósticos los Leones son ligeros favoritos al haberse visto más sólidos en su debut, pero los Qataríes están en casa y les urge sumar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Qatar vs Senegal.

Last modified: noviembre 24, 2022

