Written by: marzo 27, 2026 Amistosos

Perú vs Senegal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Perú vs Senegal

¡Choque de mundos en Dakar! Este sábado, la Selección de Senegal estrena su corona de campeón africano frente a un Perú que llega herido y en plena reestructuración, aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras que los africanos se preparan para disputar la Copa del Mundo, para los Incas el camino rumbo al 2030 apenas inicia.

Los ‘Leones de la Teranga‘ han sido una aplanadora en el último año, ganando su grupo clasificatorio con autoridad y demostrando una solidez defensiva envidiable al recibir apenas 0.4 goles por encuentro.

Aunque no contarán con su gran capitán, Sadio Mané, por precaución, el arsenal ofensivo liderado por Jackson y Ndiaye promete ser una pesadilla para la zaga sudamericana. 

Por su parte, Perú llega tras una de sus peores campañas históricas en las eliminatorias de la CONMEBOL, sumando apenas dos victorias en dieciocho partidos.

Sin sus referentes históricos como Paolo Guerrero o Renato Tapia, y con la baja sensible de Lapadula, el técnico peruano apostará por caras jóvenes como Succar y Castillo para intentar la hazaña en suelo africano pensando ya en el 2030. 

¿Podrá la garra peruana resistir el empuje del campeón o Senegal cobrará revancha de aquel lejano duelo del 2011?

Nuestro pronóstico: La diferencia de ritmo es abismal. Gana Senegal 2-0. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , Last modified: marzo 27, 2026
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