Gales vs Irán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2022

Abrimos las emociones de este viernes 25 de noviembre con la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2022 con un duelo de «vida o muerte», ya que Gales buscará imponer su jerarquía y calidad para llevarse el triunfo que los acerque a la siguiente ronda, pero recibirán a Irán que saldrá decidido a ganar en el Ahmed bin Ali.

Hora y Canal Gales vs Irán

Sede: Estadio Áhmad bin Ali, Rayán, Catar

Hora: 1:00 pm de Qatar. 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:00 am de Bolivia y Venezuela. 7:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Gales vs Irán en VIVO

La selección de Gales volvió a una Copa del Mundo tras una larga ausencia de más de 60 años, pero eso no es suficiente, quieren pelear por el boleto a la fase final y para ello saben que es vital el sumar su primer triunfo este viernes.

Los Dragones tuvieron un buen debut en términos generales, el pasado lunes, cuando se midieron a Estados Unidos en un choque cerrado, pero que parecían perder, hasta que un penal al 82 le permitió a Gareth Bale firmar el 1-1 final.

Por su parte, Irán es considerada una de las selecciones más débiles del campeonato, sin embargo cuentan con un fuerte apoyo en esta Copa del Mundo y querrán hacer, al menos, un papel más digno del de su debut.

Los Príncipes de Persia no la pasaron nada bien en su duelo de debut el pasado lunes cuando se midieron a Inglaterra siendo aplastados 6-2, a pesar del doblete de Mehdi Taremi, por lo que deben dejar eso atrás cuanto antes.

Tanto Gales como Irán saben de la importancia de este partido dado que quieren llegar con vida a la última jornada y para eso solo les sirve sumar de a tres. Los Dragones son amplios favoritos, pero los Persas saldrán por la campanada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Gales vs Irán.

