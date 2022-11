Camerún vs Serbia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2022

Mundial 2022

Abrimos las emociones de este lunes 28 de noviembre en la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Camerún busque demostrar que está para competir, les urge sumar de a tres cuando se midan a Serbia que también llega con la urgencia de quedarse con las 3 unidades en el Al Janoub.

Hora y Canal Camerún vs Serbia

Sede: Estadio Al-Janoub, Al-Wakrah, Qatar

Hora: 1:00 pm de Qatar. 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:00 am de Bolivia y Venezuela. 7:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Camerún vs Serbia en VIVO

La selección de Camerún llegaba a esta Copa del Mundo con la ilusión de pelear por la siguiente fase, sin embargo su debut no fue el esperado y eso ha complicado todo el camino, por lo que este lunes tendrán que salir a «matar o morir» si quieren seguir con vida rumbo a la última fecha.

Los Leones Indomables arrancaron su participación el pasado jueves cuando se midieron a Suiza en un duelo donde compitieron, pero terminaron cayendo 1-0.

Por su parte, Serbia tampoco tuvo el debut esperado y ahora se jugarán «la vida » este lunes, saben que no pueden fallar si quieren mantener la esperanza de clasificar.

Los Serbios se midieron a Brasil en su debut, el pasado jueves, en un duelo donde mostraron muy buenas cosas, pero la calidad de su rival fue mayor para un 2-0 final.

Tanto Camerún como Serbia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse sus primeros puntos que les permita mantenerse con vida de cara a la última jornada donde todo se definirá. En los pronósticos los Serbios son favoritos, pero los Leones tienen para competir. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Camerún vs Serbia.

