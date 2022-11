Corea del Sur vs Ghana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2022

Mundial 2022

Buen partido nos espera este lunes 28 de noviembre siguiendo con la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Corea del Sur busque sumar su primera victoria y demostrar que lo de su debut no fue casualidad, pero tendrán que medirse a Ghana que llega obligado a ganar si quieren mantenerse con vida rumbo a la última jornada.

Hora y Canal Corea del Sur vs Ghana

Sede: Education City Stadium, Doha, Qatar

Hora: 4:00 pm de Qatar. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos

Corea del Sur vs Ghana en VIVO

La selección de Corea del Sur sigue creciendo y demostrando que están para competir ante cualquier selección del mundo, empezaron bien, pero saben que de poco servirá si no se quedan con las tres unidades este lunes.

Los Sur-Coreanos arrancaron la competencia el pasado jueves enfrentándose a Uruguay en un duelo en el que salían como víctimas, sin embargo después de 90 minutos aguantaron los minutos de presión para quedarse con el empate 0-0.

Por su parte, Ghana llegaba con mucha ilusión a esta Copa del Mundo apoyados por un numeroso grupo de aficionados, sin embargo su debut no fue el mejor y eso los obliga a ganar este lunes si no quieren quedar eliminados.

Las Estrellas Negras tuvieron un agridulce debut el pasado jueves cuando se midieron a Portugal en un duelo donde compitieron el tú por tú, pero terminaron cayendo 3-2 a pesar de los goles de André Ayew y Osman Bukari.

Tanto Corea del Sur como Ghana saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse las tres unidades y dar un paso rumbo a la fase final. En los pronósticos es difícil dar un favorito por lo visto en la primera fecha. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Corea del Sur vs Ghana.

Corea del Sur vs Ghana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2022

Last modified: noviembre 27, 2022

Etiquetas: Corea del Sur