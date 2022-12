Japón vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2022

Mundial 2022

Gran partido nos espera este jueves 1 de diciembre siguiendo con las emociones de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Japón busque demostrar que está para pelear ante cualquier rival, pero tendrá que hacer un duelo perfecto cuando se midan a España que saldrá a imponer su jerarquía en el Internacional Jalifa.

Hora y Canal Japón vs España

Sede: Estadio Internacional Jalifa, Doha, Catar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Japón vs España en VIVO

La selección de Japón ha tenido una actuación irregular en esta Copa del Mundo donde suman una victoria y una derrota, sin embargo llegan a esta última jornada obligadas a quedarse con las tres unidades si quieren firmar su boleto a la fase final.

Los Nipones vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando se midieron a Costa Rica siendo superados 1-0 y con ello complicando mucho su posible clasificación.

Por su parte, España ha tenido un buen desempeño con un fútbol sólido demostrando que quieren ser protagonistas y pelear por las instancias finales, aunque todavía necesitan sumar este jueves para avanzar a la fase final tras sumar un triunfo y un empate en las dos primeras fechas.

La Furia Roja viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando se midieron a Alemania en un duelo que parecía ganarían con gol de Álvaro Morata, sin embargo tuvieron que conformarse con el 1-1 tras recibir gol a 7 minutos del final.

Tanto Japón como España saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y avanzar a la fase final, aunque la Furia Roja es amplio favorito por su mayor calidad y jerarquía, sería una auténtica sorpresa si los Nipones se llevan la victoria. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Japón vs España.

