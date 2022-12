Croacia vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2022

Mundial 2022

Partidazo de poder a poder tendremos este jueves 1 de diciembre siguiendo con la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Croacia busque sellar su boleto a la siguiente ronda, pero tendrá una prueba durísima cuando se midan a Bélgica que tendrá que salir a «matar o morir» en la cancha del Ahmed bin Ali.

Hora y Canal Croacia vs Bélgica

Sede: Estadio Áhmad bin Ali, Rayán, Catar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Croacia vs Bélgica en VIVO

La selección de Croacia ha cumplido con un buen desempeño en esta Copa del Mundo donde suma una victoria y un empate en las 2 primeras jornadas, sin embargo saben que todavía no pueden festejar la clasificación ya que para ello necesitan sumar este jueves.

Los Croatas vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando se repusieron de un gol tempranero para terminar venciendo 4-1 a Canadá con doblete de Andrej Kramaric y goles de Marko Livaja y Lovro Majer.

Por su parte, Bélgica era considerado uno de los favoritos a pelear por el título, sin embargo después de 2 fechas suman una victoria y una derrota, situación que los tiene obligados a ganar este jueves si no quieren quedar eliminados en la misma fase de grupos.

Los Diablos Rojos vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando fueron superados 2-0 por Marruecos complicándose la clasificación.

Tanto Croacia como Bélgica saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria que los ponga en la siguiente ronda, no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor muy probablemente quedará eliminado, mientras que el empate le daría el boleto solamente a los Croatas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Croacia vs Bélgica.

Croacia vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2022

Last modified: noviembre 30, 2022

Etiquetas: Bélgica