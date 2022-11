[Vídeo] Resultado, Resumen y Gol Túnez vs Francia 1-0 Mundial 2022

Mundial 2022

Este miércoles, Francia cayó ante Túnez por 0-1 en la jornada 3 de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero de igual manera se quedó con el primer lugar de su grupo.

El primer tiempo estuvo bastante disputado, de hecho, la situación más clara la tuvieron los de Túnez tras un disparo de fuera del área de Khazri que fue atajado por el guardameta Mandanda.

Sin embargo, en el segundo tiempo no tardaría mucho en abrirse el marcador. En el 58′ Túnez aprovechó una buena transición de defensa a ataque que terminó aprovechando Khazri quien definió con un zurdazo para mandarla al fondo de la red pero que no pudp celebrarlo porque saldría lesionado.

Para este compromiso, los ‘galos’ salieron con un once variado, con jugadores no habituales en el XI inicial. Para la segunda mitad entraron jugadores como Mbappé, Griezmann, Dembélé y Rabiot pero no pudieron marcar la diferencia.

Con este resultado, Francia se queda con el primer lugar del grupo D con 6 unidades y Australia con el segundo lugar también con las mismas unidades. Túnez y Dinamarca se despiden de Qatar 2022.

Last modified: noviembre 30, 2022

