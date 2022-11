Mundial 2022

En un partido de infarto Australia venció 1-0 a Dinamarca en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2022 y dio un batacazo para avanzar a octavos de final.

El primer tiempo fue intrascendente para el marcador y los equipos no se hicieron daño. La posesión del balón fue dominada por Dinamarca que se hizo con el 66% y remató más veces que su rival, con un total de 5 oportunidades, pero este dominio no le alcanzó para adelantarse en el resultado, ya que no transformaba el peligro en goles. Australia por su parte se mantuvo defensivo y logró sellar el cero en su portería y llevar el 0-0 hasta el final del primer tiempo.

En la segunda parte, a los 60 Mathew Leckie recibió un buen pase y transportó el balón hasta el área rival y ejecutó un gran disparo para aventajar a su selección y poner a Australia venciendo 1-0. Dinamarca buscó durante el final con toda intensidad lograr empatar el resultado para tener esperanzas de clasificar, pero Australia metió el autobús en su arco y no dejó que rompieran su resultado milagroso. Australia venció 1-0 a Dinamarca y clasifica por segunda vez en su historia a los octavos de final de una Copa del Mundo.

GOLAZO DE AUSTRALIA GOL DE LECKIE!!! AUSTRALIA 1-0 DINAMARCA!! 🇦🇺 🇦🇺🇦🇺pic.twitter.com/Sj2r0BLGGe — 𝐉𝐨𝐚𝐨 🇦🇷🇶🇦 (@JoaoMiyo) November 30, 2022

Con este resultado, Australia clasifica a los octavos de final del Mundial 2022 y espera por el primer lugar del Grupo C, que se define horas más tarde.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Australia vs Dinamarca 1-0 Mundial 2022

