Brasil vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Amistosos

El fútbol mundial tendrá una cita imperdible este jueves cuando Selección de Brasil y Selección de Francia se enfrenten en un espectacular partido amistoso internacional.

El escenario será el Gillette Stadium en Massachusetts, Estados Unidos, donde dos de las selecciones más poderosas del planeta medirán fuerzas como parte de su preparación rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Brasil busca recuperar confianza

La Selección de Brasil llega con algunas dudas tras un cierre complicado en las eliminatorias de CONMEBOL World Cup Qualifiers, donde terminó en el quinto lugar.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti afrontará este partido con algunas bajas importantes, como las de Alisson Becker en la portería y Gabriel Magalhães en la defensa.

Ante ese panorama, gran parte de las esperanzas ofensivas estarán en el talento de Vinícius Júnior y en el instinto goleador de Matheus Cunha, quienes intentarán liderar a la Canarinha para recuperar sensaciones positivas.

Francia llega como candidata al Mundial

Del otro lado aparece la Selección de Francia, considerada una de las grandes favoritas para conquistar el próximo Mundial.

El equipo dirigido por Didier Deschamps llega con una posible ausencia importante: Kylian Mbappé podría no tener minutos tras una reciente lesión de rodilla.

En caso de confirmarse su baja, el peso ofensivo recaerá en jugadores como Michael Olise y Ousmane Dembélé, dos futbolistas capaces de marcar la diferencia en el ataque francés.

Un choque de estilos y talento

El duelo promete espectáculo puro: la creatividad y el talento ofensivo de Brasil frente a la solidez y velocidad del conjunto francés.

Además de ser un amistoso, el encuentro servirá como una prueba importante para ambos equipos en su preparación hacia el Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Brasil vs Francia?

Partido: Brasil vs Francia

Brasil vs Francia Competencia: Amistoso internacional

Amistoso internacional Estadio: Gillette Stadium, Massachusetts

Gillette Stadium, Massachusetts Fecha: jueves 26 de marzo

jueves 26 de marzo Hora: 2:00 PM (hora del centro de México)

Pronóstico Brasil vs Francia

Se espera un partido abierto, con oportunidades para ambos equipos y mucho talento en el campo.

Pronóstico:

Brasil 2 – 3 Francia.

La calidad ofensiva francesa podría marcar la diferencia en un duelo lleno de emociones.

Last modified: marzo 26, 2026