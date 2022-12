Países Bajos vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial 2022

Mundial 2022

Se abren las emociones de los octavos de final del Mundial 2022 este sábado 3 de diciembre con un gran partido donde los Países Bajos buscarán imponer su jerarquía y calidad para seguir su camino en la competencia, pero se medirá a una Estados Unidos que saldrá decidido a llevarse el ansiado boleto en la cancha del Internacional Jalifa.

Hora y Canal Países Bajos vs Estados Unidos

Sede: Estadio Internacional Jalifa​, Doha, Catar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Azteca 7 y Canal 5 en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Países Bajos vs Estados Unidos en VIVO

La selección de Países Bajos cumplió en la fase de grupos terminando como líder del sector A al sumar 2 victorias y un empate, con 5 goles a favor y una sola derrota, pero saben que la verdadera competencia iniciará este sábado.

Holanda viene de un buen triunfo en su último duelo el pasado martes cuando no tuvieron demasiados problemas para derrotar 2-0 a Qatar con goles de Cody Gakpo y Frenkie de Jong.

Por su parte, Estados Unidos también cumplió con un buen papel en la fase de grupos del sector B donde se mantuvo invicto con una victoria y 2 empates quedando por debajo únicamente de Inglaterra, contra quien igualó 0-0.

Las Barras y las Estrellas cerraron la fase de grupos el pasado martes cuando se midieron a Irán logrando superarlos con solitaria anotación de Christian Pulisic.

Tanto Países Bajos como Estados Unidos saben de la importancia de este partido dado que ya no hay margen de error, el vencedor avanzará a la fase final, mientras que el perdedor quedará eliminado. Holanda es favorito, pero la realidad es que las Barras y las Estrellas tienen la capacidad para aspirar a avanzar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Países Bajos vs Estados Unidos.

