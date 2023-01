Villarreal vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Gran partido tendremos este sábado 7 de enero en la jornada 16 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Villarreal busque aprovechar su condición de local para dar la campanada y demostrar que están para vencer a cualquier rival, pero tendrán que recibir a un Real Madrid que saldrá a imponer su jerarquía en su visita a la Cerámica.

Hora y Canal Villarreal vs Real Madrid

Sede: Estadio de la Cerámica, Villarreal, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Villarreal vs Real Madrid en VIVO

El cuadro del Villarreal ha tenido una buena temporada que los tiene luchando por boletos europeos. Vienen de una gran victoria en la jornada pasada doblegando 2-1 al Valencia para colocarse con 7 victorias, 3 empates y 5 descalabros.

El Submarino Amarillo tuvo actividad a media semana en la Copa del Rey donde no tuvieron problemas para vencer 1-5 al Cartagena con goles de Alejandro Baena, Arnaut Danjuma, José Luis Morales, Samuel Chukwueze y Étienne Capue.

Por su parte, el Real Madrid se mantiene en la pelea por la cima de la competencia al sumar 12 victorias, 2 empates y apenas un descalabro. Vienen de un buen triunfo el pasado viernes 30 de diciembre doblegando 0-2 al Valladolid con doblete de Karim Benzema.

Los Merengues también tuvieron actividad en la Copa del Rey el pasado martes sufriendo para vencer al Cacereño con solitaria anotación de Rodrygo.

Tanto el Villarreal como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y consolidarse en sus respectivas luchas en la parte alta; en la tabla general encontramos al Submarino Amarillo en la séptima posición con 24 puntos, mientras los Merengues son co-líderes con 38 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Villarreal vs Real Madrid.

