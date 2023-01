Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 18 NFL 2022

NFL

La AFC Sur estará en juego el sábado por la noche cuando los Tennessee Titans se enfrenten a los Jacksonville Jaguars en el TIAA Bank Field en el condado de Duval. Los Jaguars (8-8) actualmente tienen una ventaja de un juego sobre los Titans (7-9) gracias a su victoria en Nashville el mes pasado, pero Tennessee se llevaría el título divisional con una victoria debido a un mejor récord en los juegos de la AFC Sur. Si los Jags pierden el sábado por la noche, aún podrían llegar a los playoffs, pero se necesitarían las derrotas de New England, Miami y Pittsburgh para reclamar el puesto final de comodín.

Los Titans comenzaron la temporada 7-3 y tenían una ventaja de hasta cuatro juegos en la división a mediados de noviembre. Desde entonces, las ruedas no se han caído tanto como todo el auto implosionó. Los Titans han perdido seis seguidos, junto con su mariscal de campo titular, su gerente general y su líder de división. El entrenador en jefe Mike Vrabel, por segunda semana consecutiva, está eligiendo saltarse a su mariscal de campo suplente novato por un oficial que hace apenas la segunda apertura de su carrera en seis temporadas, y después de estar con el equipo por menos de dos semanas. A pesar de la vorágine que ha sido el último mes y medio para los Titans, todavía se encuentran a solo una victoria de su tercer título consecutivo de la AFC Sur.

Después de perder cinco juegos seguidos en el corazón de su calendario, los Jaguars estaban muertos y enterrados. Pero al igual que The Undertaker, los Jags nunca llegaron al más allá. Simplemente estaban adormeciendo a sus enemigos, esperando el momento perfecto para levantarse lenta y crípticamente de su tumba. O algo así. No he visto lucha libre desde 1999. Pero de cualquier manera, los Jaguars han ganado seis de sus últimos ocho juegos, incluidos cuatro seguidos, lo que los llevó a este, el Royal Rumble del condado de Duval por el cinturón de campeonato de la AFC Sur.

Tres cosas para ver

1.- Josh Dobbs

Si no has oído hablar de Dobbs, está bien. Mucha gente fuera de Knoxville no lo ha hecho. Solo sepa que el ex Voluntario de Tennessee (y Pittsburgh Steeler) Dobbs es posiblemente el tipo más inteligente de la liga y el mariscal de campo titular más nuevo de los Titans, fichado con Tennessee líder en un juego de visita imprescindible para un título de división. El problema es que Dobbs solo ha estado en Nashville durante unas dos semanas. Ni siquiera sabe cómo evitar las trampas para turistas y las tabernas de pedales que ensucian las carreteras de Music City a todas horas del día, y mucho menos el libro de jugadas de los Titans.

Sin embargo, el jueves pasado por la noche en la primera apertura de su carrera, y después de solo ser un Titán durante unos ocho días, Dobbs lució bastante bien (considerando todo) contra los Cowboys. Con toda honestidad, lució tan bien como cualquier otro mariscal de campo de Tennessee en el último año más o menos. Sus números no fueron asombrosos (tasa de pases completos del 51 por ciento, 232 yardas, un touchdown y una intercepción), pero no tuvo miedo y se mantuvo firme en el bolsillo mientras los Titans movían el balón mejor de lo que lo habían hecho en un mes.

Con Ryan Tannehill fuera por el resto de la temporada luego de someterse a una cirugía de tobillo, Dobbs dejó en claro la semana pasada que él es la mejor esperanza de los Titans contra los Jags. No va a ser el lanzador más preciso, y no va a romper el juego, pero tampoco será demasiado tímido para intentar hacer jugadas. A diferencia del novato Malik Willis, Dobbs no tiene miedo de hacer una lectura y luego descorcharla. Y considerando las opciones de los Titans, eso tendrá que ser suficiente.

2.- Trevor Lawrence… creciendo ante nuestros propios ojos

Lawrence ha sido el catalizador directo del cambio de tendencia de los Jaguars esta temporada. La selección general número 1 en el draft de 2021 está comenzando a mostrar lo que se prometió durante su tiempo en Clemson y, al hacerlo, está demostrando que tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores pasadores de la NFL en poco tiempo. En lo que va de la temporada, Lawrence tiene 3,901 yardas, una tasa de pases completos del 66 por ciento, 24 touchdowns, solo ocho intercepciones y una calificación de pasador entre los 10 primeros de 95.4. Ha sido especialmente impresionante durante los últimos ocho juegos de los Jaguars, completando el 70 por ciento de sus lanzamientos con 14 touchdowns, solo dos intercepciones y una calificación de 106.0.

Lo que más ha impresionado de Lawrence es el desarrollo de su análisis personal y su toma de decisiones. El año pasado, lideró la liga con 50 pases interceptables y lanzó 17 intercepciones, el máximo de la liga. Esta temporada, ocupa el puesto 24 en tiros interceptables y ha reducido a la mitad su índice de intercepciones. Por supuesto, ayuda que la protección en la delantera haya mejorado mucho y sus receptores esta temporada son realmente buenos para abrirse. Además, la aparición del corredor (y excompañero de Clemson) Travis Ettienne Jr. también ayuda. Pero, no obstante, Lawrence está aprovechando al máximo la oportunidad que se le presenta.

El sábado, Lawrence se enfrenta a la misma secundaria de los Titans que incendió hace no más de un mes en lo que podría ser el mejor juego de su carrera hasta la fecha. El 11 de diciembre, Lawrence completó el 71 por ciento de sus lanzamientos para 368 yardas, tres anotaciones y un índice de pasador de 121.9 mientras los Jags conseguían una victoria de 14 puntos en Nashville.

3.- ¿Pueden los Titanes proteger las posesiones?

Si los Titans quieren tener alguna oportunidad este sábado por la noche, deben hacer un mejor trabajo protegiendo el balón que en las últimas semanas. Las posesiones ya son demasiado valiosas para la ofensiva limitada y de bajo puntaje de los Titans, y no tienen el margen de maniobra para darle el balón a una ofensiva de Jacksonville que ha estado jugando su mejor pelota de la temporada últimamente.

Tennessee ha entregado el balón varias veces en cada uno de los últimos cuatro juegos, incluidas dos veces la semana pasada contra Dallas y cuatro veces en el primer encuentro con los Jaguars hace cuatro semanas. En total, los Titans tienen 10 pérdidas de balón en sus últimos cuatro juegos, luego de toser solo 11 veces en las primeras 13 semanas de la temporada.

Aquí es donde tener a Derrick Henry en la alineación es tan crítico. Henry se perdió la semana pasada contra los Cowboys, junto con una serie de otros titulares, para estar listo para este enfrentamiento de vida o muerte con Jacksonville. Después de una preocupante pausa a mitad de temporada, Henry ha vuelto a ser el mismo en los últimos juegos, superando la marca de las 100 yardas en cada una de sus últimas tres apariciones. Absolutamente se enfrentó a la defensa de los Jags en la Semana 14 con 7.2 yardas por acarreo, el máximo de la temporada, y 121 yardas totales por tierra.

Pero los Titans necesitarán algo más que Henry acumulando yardas terrestres para ganar este. Necesitan receptores para comenzar a atrapar pases, a diferencia de la semana pasada cuando tuvieron al menos cuatro lanzamientos. Y necesitan convertir en terceras oportunidades a un ritmo más rápido de lo que han sido: solo el 36 por ciento, 23 en la liga.

Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans EN VIVO

Hagamos esto simple. Los Jaguars están jugando su mejor fútbol en el momento perfecto. En comparación con Tennessee, la ofensiva de Jacksonville tiene más armas, está mejor entrenada (al menos ofensivamente) y tiene una clara ventaja como mariscal de campo. Si bien tener a Derrick Henry de regreso y bien descansado sin duda marcará la diferencia, no será suficiente. Dame los Jags por la victoria y el cinturón de campeonato de la AFC Sur.

Predicción: Jaguars 28, Titans 18

