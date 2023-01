Kansas City Chiefs vs Jacksonville Jaguars EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Ronda Divisional NFL 2023

NFL

Se esperaba que uno de estos equipos de la AFC estuviera aquí. El otro no lo era.

Ni un solo alma en el mundo de los expertos de la NFL esperaba que Patrick Mahomes NO estuviera aquí en el mes de enero para llevar a los Kansas City Chiefs a los playoffs y acechar otra carrera por el título. ¿Pero Trevor Lawrence? ¿Esperábamos que estuviera aquí? No. Si recuerdan, sus Jacksonville Jaguars tuvieron una marca general de 3-14, la peor de la NFL, la temporada pasada y luego tuvieron un comienzo de 3-7 esta temporada.

Pero los Jags se incendiaron en la recta final, y ahora los gatos con la lengua azul ingresan a este juego de playoffs en el Arrowhead Stadium después de haber ganado seis juegos consecutivos, incluida la improbable e increíble remontada de 27 puntos de la semana pasada para vencer a los Chargers 31-30 en el último jugada del juego.

Estos dos equipos se conocen bien, ya que se enfrentaron una vez esta temporada en la Semana 10. En ese juego, los Chiefs vencieron a los Jags 27-17, lo que redujo a los Jags a esa marca de 3-7. Obviamente, este será un equipo diferente de J-ville con el que los Chiefs tendrán que lidiar el sábado, lo que lo hace aún más divertido, por supuesto.

Hora y Canal Chiefs vs Jaguars

Inicio: sábado 21 de enero a la 1:30 p.m. PT / 4:30 p. m. ET en Estados Unidos. 3:30 p.m. en México.

Televisión: NBC en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica. Canal 5 en México.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA. Star+ en LATAM.

Spread: Kansas City -8.5

Tres cosas para ver

1.- ¿Qué Trevor Lawerence vamos a ver?

Sí, al igual que cuando la chica con el cabello verde neón se sube a un ascensor lleno de gente, todos lo vimos. Todos vimos a Jacksonville salir de un enorme hoyo de 27-0 para regresar y vencer a los Chargers 31-30 el pasado sábado por la noche. Gran regreso. De hecho, fue su sexta victoria desde atrás en sus últimas siete victorias. Pero recordemos lo malos que fueron esos primeros 30 minutos para Lawrence y los Jaguars. En el medio tiempo, la ofensiva había acumulado 106 yardas con seis primeros intentos y Lawrence solo completó 10 de 24 para 77 yardas. También hubo cuatro intercepciones, tres de ellas interceptadas por Asante Samuel Jr. Es extraño pensar que Lawrence solo lanzó ocho intercepciones durante la temporada regular, por lo que la primera mitad de la semana pasada debe verse como una aberración. Y crédito a Lawrence por mantener el rumbo después de un comienzo terrible y recuperarse a lo grande con cuatro pases de touchdown en la segunda mitad.

Entonces, ¿seguirán los Chiefs el plan de juego de la primera mitad del entrenador en jefe de los Chargers, Brandon Staley, para mezclar coberturas de hombre a zona e intentar alcanzar a Lawrence? Hablando de…

2.- El GRAN enfrentamiento

Ya que estamos en el tema de la presión, hablemos de la línea defensiva de los Chiefs frente a la línea ofensiva de los Jaguars. Los Boys from the Barbecue Capital fueron segundos en la NFL con 55 capturas durante la temporada regular. Y ahora KC se enfrenta a una línea de Jacksonville que ocupó el quinto lugar en términos de menor cantidad de capturas permitidas (28). De hecho, los Jags vienen de una buena actuación la semana pasada en la que Lawrence retrocedió 49 veces y fue presionado solo el 18 por ciento de las veces (incluido solo el ocho por ciento en la segunda mitad). El tackle defensivo All-Pro Chris Jones encabeza a los Chiefs con 15.5 capturas, pero si Lawrence continúa deshaciéndose del balón rápidamente (2.4 segundos por retroceso en la segunda mitad contra los Chargers), podría anular la carrera de pases de KC.

3.- No dejes que Patrick Mahomes obtenga una gran ventaja

Bien Jags, nos vemos. Hiciste la tercera mayor remontada de postemporada en la historia de los playoffs de la NFL. Pero una advertencia: no cometas el mismo error contra los Chiefs. Como todos hemos visto una y otra vez, Mahomes es un maestro de la prestidigitación. Hará lo que sea necesario para hacer jugadas; lanzar con la mano izquierda, lanzar por debajo de la mano o luchar como un loco para hacer yardas positivas. También comanda la ofensiva de mayor octanaje en la liga con 414 yardas y 29 puntos por juego (ambos No. 1 en general). Además de eso, Mahomes pudo haber jugado su mejor juego de la temporada la última vez que estos dos lo intentaron, lanzando para 331 yardas y cuatro touchdowns (con un INT) en la victoria de la Semana 10. Cualquier ventaja que se les permita a los Chiefs será una trituradora para las posibilidades de los Jags. En ese primer encuentro, fue 20-0 con menos de un minuto para el final del segundo cuarto y KC nunca miró hacia atrás.

Kansas City Chiefs vs Jacksonville Jaguars en VIVO

Aunque el viejo adagio es «la defensa gana campeonatos», tengo la sensación de que las ofensivas ocuparán un lugar central en este juego. Lawrence vs. Mahomes va a ser un gran enfrentamiento de jóvenes mariscales de campo que tienen amenazas viables con las que trabajar. Pero dale ventaja al cuadro de armas del equipo local.

Aunque los Chiefs tienen receptores abiertos explosivos como JuJu Smith-Schuster y Márquez Valdés-Scantling (no se olviden del ex Gigante Kadarius Toney tampoco), vigilen a otros receptores de pases. Los Jaguars tienen un momento notoriamente difícil con alas cerradas y corredores en el juego aéreo. Así que busque al All-Pro Travis Kelce y al versátil Jerick McKinnon (seis juegos seguidos con una recepción de TD) para marcar la diferencia aquí.

Oh, una pepita más para ti aquí… En los juegos en los que Andy Reid ha tenido 10 días o más para prepararse para un oponente, su récord es 30-6.

Predicción: Chiefs 34, Jaguars 21

Last modified: enero 20, 2023

Etiquetas: Chiefs vs Jaguars