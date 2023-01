Jacksonville Jaguars vs Los Ángeles Chargers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Ronda Comodines NFL 2023

NFL

El día inaugural de los playoffs de la NFL concluirá con un sabroso duelo de comodines entre dos prometedores mariscales de campo de alto octanaje y dos organizaciones que han estado desesperadas por volver a la postemporada. Los Ángeles Chargers pasaron los últimos 350 días y pico reviviendo ese gol de campo de último segundo en tiempo extra en Las Vegas en enero pasado que los mantuvo fuera de los playoffs. Ese dolor se usó como motivación para mejorar a una marca de 10-7 esta temporada y encontrarse en la postemporada.

Mientras tanto, los Jacksonville Jaguars han tenido un cambio de peor a primero, pasando del peor récord de la liga dos años seguidos a una mejor marca de 9-8 de la AFC Sur. Al hacerlo, los Jags también se han convertido en el tercer equipo desde 1970 en llegar a los playoffs un año después de tener el peor récord de la liga.

Los Chargers harán su primera aparición en los playoffs desde 2018 gracias a una racha de 5-2 que han tenido desde el fin de semana de Acción de Gracias, incluida una racha de cuatro juegos ganados que ayudó a asegurar su lugar en la postemporada. Y hablando de un grupo de niños cardíacos, los Chargers han obtenido siete de sus 10 victorias por un solo puntaje, y cinco de sus siete derrotas han sido de manera similar. En otras palabras, cuando los Chargers se ajusten las correas de la barbilla, abróchense los cinturones de seguridad.

Los Jags no han estado en los playoffs desde 2017 y ciertamente están en racha. Después de un comienzo cojeante de 2-6, han dado la vuelta a su temporada, ganando cinco juegos seguidos en la recta final para asegurar el primer puesto en la división AFC Sur. Esta racha de victorias actual es la primera racha de cinco victorias consecutivas para Jacksonville desde 2005.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue feo. Como una verruga en el trasero de una bruja algo fea. En la Semana 3 de la temporada joven, los Jags desmantelaron a los Chargers por un conteo de 38-10, aunque ambos equipos estarán mucho más sanos para la revancha.

Hora y Canal Jaguars vs Chargers

Inicio: sábado 14 de enero a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México.

Televisión: NBC en Estados Unidos. Canal 5 en México. ESPN en Latinoamérica.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Spread: Chargers -1.5

Tres cosas para ver

1.- Espere un Justin Herbert muy diferente

En esa fatídica paliza del Juego 3, el mariscal de campo del Charger, Justin Herbert, estaba lidiando con una dolorosa lesión en las costillas y simplemente no estaba en su estado normal, con 25 de 45 para 295 yardas. Su porcentaje de pases completos de 55.6 por ciento y 30.1 QBR fueron los más bajos de cualquier juego esta temporada. Además de eso, su receptor abierto favorito, Keenan Allen, tampoco estuvo disponible para ese juego. Así que esta vez espere que Allen obtenga muchos objetivos, junto con sus compañeros Josh Palmer y Austin Ekeler, quienes están saludables esta vez. El receptor N° 2 Mike Williams sufrió una lesión en la espalda en la Semana 18 cuando el entrenador en jefe Brandon Staley optó por no dar descanso a sus titulares y no estaba practicando a partir del jueves.

La buena noticia para los Chargers es que Herbert ocupa el tercer lugar en la NFL solo detrás de Patrick Mahomes y Tom Brady, con un promedio de 278.7 yardas por juego. Y en el lado opuesto de las cosas, la defensa aérea de los Jaguars ocupa el puesto 28, permitiendo 238.5 yardas por juego. Son particularmente vulnerables a las alas cerradas, así que busca a Gerald Everett para conseguir sus objetivos, considerando que tiene 58 recepciones para 555 yardas y cuatro touchdowns esta temporada.

3.- El que tenga el mejor juego de la línea O ganará

La línea ofensiva de los Chargers es una unidad intermedia, que permitió 39 capturas esta temporada. Pero es su índice de presión del 31 por ciento lo que permiten, lo que salta a la vista. Entonces, si los Jaguars pueden mantener su índice de presión del 33 por ciento (bueno para el tercer lugar en la liga), podrían hacer de este un juego infernal para Herbert and Co. Como ejemplo, los defensores de los Jaguars consiguieron 13 hits y cuatro capturas sobre Joshua Dobbs de Tennessee en su victoria de la semana 18.

Mientras tanto, Khalil Mack y Joey Bosa, cuando están sanos y juegan juntos, forman uno de los mejores maestros de uno-dos sacos de la liga. La buena noticia es que parece que ambos estarán listos para este, incluso si Bosa todavía se está recuperando de esa lesión en la ingle. Trevor Lawrence ha demostrado que puede tener frío y calor en cualquier momento. Si está lo suficientemente presionado, también podría ser un mal día para sus largos mechones.

3.- No busques que la defensa de los Chargers vuelva a ser un colador

La derrota del domingo pasado 31-28 ante Denver puede verse como una aberración. Seguramente, habían estado jugando mejor D antes de esa pérdida sin sentido. Como se mencionó anteriormente, Bosa se está recuperando. Jugó solo 23 jugadas contra Denver en su ascenso al rol de tiempo completo para el que debería estar listo este fin de semana. Además de eso, el esquinero Bryce Callahan regresará a su puesto y ayudará a reforzar lo que ya es una defensa de pase formidable.

Pero no se puede escribir un adelanto del juego de los Chargers sin mencionar esa (aún) porosa defensa contra la carrera. Los Bolts permiten 145.8 yardas por juego y 5.4 yardas por acarreo por tierra, lo que los ubica en el puesto 28 de la liga. Travis Etiernne Jr. de Jacksonville tiene 1,125 yardas en 5.1 yardas por acarreo esta temporada y debería estar lamiendo sus habilidades para esta. La clave será obligar a los Jags a lanzar, lo que significa que podría ser vital para los Chargers tomar una ventaja temprana esta semana.

Jacksonville Jaguars vs Los Ángeles Chargers en VIVO

Dos cosas para terminar con esto. Primero, bienvenidos al único juego de ronda de comodines que en realidad tiene a ambos mariscales de campo titulares no solo sobreviviendo toda la temporada sino también jugando este fin de semana. Tanto Trevor Lawrence como Justin Herbert miden 6 pies 6 pulgadas, tienen brazos tipo cañón, seductor cabello largo y son más jóvenes que Stetson Bennett. Entonces, naturalmente, pensarías que este juego podría ser un tiroteo tipo competencia en pista.

Ah, pero aquí está el segundo punto: ambas defensas han jugado sorprendentemente bien últimamente. Quite ese juego sin sentido contra los Broncos y verá que los Chargers habían permitido solo 44 puntos en sus cuatro juegos anteriores y se clasifican como la octava mejor defensa de la NFL en los últimos cinco juegos. Mientras tanto, los Jaguars son séptimos en la AFC en defensa y han cedido solo 22 puntos en sus últimos tres juegos. Así que no espere que este sea un juego en el que el primer equipo en anotar 50 gane.

De cualquier manera, como dice el viejo adagio, es difícil vencer dos veces a un buen equipo. Y veo a un equipo de los Chargers más saludable tomando su revancha el sábado.

Predicción: Chargers 24, Jaguars 17

