Tennessee Titans vs Dallas Cowboys EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 17 NFL 2022

NFL

Los Dallas Cowboys se enfrentan a los tambaleantes Tennessee Titans en un enfrentamiento de «Thursday Night Football» que tiene al equipo de Estados Unidos cruzando los dedos para tener una oportunidad en la NFC Este.

Dallas mantuvo vivo ese sueño con una emocionante victoria de 40-34 en casa sobre los Philadelphia Eagles la semana pasada. Ahora, los Cowboys necesitan ganar y esperar que los Eagles pierdan para capturar la división. Si San Francisco y Minnesota van cada uno 1-1 en sus últimos dos juegos, Dallas capturaría al primer sembrado en la NFC y obtendría un descanso improbable en la primera ronda.

Mientras tanto, los 7-8 Titans ingresan a este juego con su destino atado por completo a un enfrentamiento de la Semana 18 contra los Jacksonville Jaguars. El ganador de ese juego gana el título de la AFC Sur y un lugar en los playoffs, independientemente de cómo se desempeñe cualquiera de los dos equipos la próxima semana. Tennessee también podría estar extremadamente corto de jugadores para este juego, pero aun así tendrá un propósito importante. Con el mariscal de campo titular Ryan Tannehill fuera por una lesión en el tobillo, 50/50 para regresar al final de la temporada regular, la ofensiva de los Titans necesita todas las repeticiones que pueda obtener con el suplente novato Malik Willis.

Incluso cuando Tannehill estaba saludable, los Titans han tenido problemas para sumar puntos, acumulando no más de 22 durante una racha de cinco derrotas consecutivas que los ha visto renunciar a un liderazgo de división aparentemente insuperable. Compare eso con los Cowboys, que han anotado 24 puntos o más en nueve juegos consecutivos, con marca de 7-2 durante ese período con victorias contra los Eagles, los Vikings y los New York Giants.

¿Puede la defensa de los Titans encontrar una manera de detener al gigante de Dallas? ¿O seguirán los Cowboys construyendo algo de impulso en los playoffs en un juego que no cambia el impulso de postemporada de Tennessee de ninguna manera?

Hora y Canal Titans vs Cowboys

Inicio: jueves 29 de diciembre a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México.

TV: Prime Video en EUA. Fox Sports en México.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA. Fox Premium en México.

Spread: Cowboys -12

Tres cosas para ver

1.- ¿Malik Willis mejorará su juego?

Willis, una selección de tercera ronda, fue uno de los mejores mariscales de campo tomados este año en una clase por debajo del promedio. Desafortunadamente, la ex estrella de Liberty solo ha demostrado a los críticos que tenían razón sobre cuán débil era realmente este grupo: en ocho juegos de acción este año, incluidas tres aperturas, aún no ha alcanzado las 100 yardas aéreas en ningún juego. Sin embargo, para lanzar un touchdown en el aire, Willis promedia apenas 4.52 yardas por intento mientras lanza tres intercepciones y registra un índice de pasador de 42.8, el más bajo de la NFL. No ayuda que la línea ofensiva de los Titans esté agotada; dos titulares y su principal suplente pasaron a la reserva de lesionados al ingresar a la Semana 16. Pero eso no puede explicar por completo estas lamentables actuaciones, Willis se fue 1-2 y su única victoria fue contra los peores Houston Texans de la NFL en la Semana 8. Su derrota ante ellos la semana pasada en la revancha le dio a Tennessee su racha de derrotas más larga desde 2015.

Willis se mostró desafiante con sus críticos, asumiendo la culpa de una intercepción costosa que arruinó una posible serie ganadora del juego al final del último cuarto.

«Estuve bien independientemente de lo que veas en la línea de estadísticas», dijo Willis. «Estás mirando la línea de estadísticas, preocúpate por tu equipo de fantasía, no por la vida real. Aparte de eso, me siento cómodo».

Parece poco probable que los Cowboys le permitan sentirse «cómodo» el jueves por la noche. Sus 49 capturas ocupan el tercer lugar en la NFL, aunque solo tienen una en los últimos tres juegos. Micah Parsons, una elección de moda para el Jugador Defensivo del Año, fue un terror contra los Eagles, rompiendo y creando presión en cada posesión ofensiva. Parece que el escenario está listo para que Dallas se coma vivo a Willis.

2.- ¿Podrá Derrick Henry salvar a los Titanes?

Cuando miras los números de Henry durante esta racha de cinco derrotas consecutivas, tienes que estar impresionado por lo que ha sido capaz de lograr el principal corredor de la NFL. Con el juego aéreo inexistente, las defensas pueden atacar a Henry, rellenando la línea para cada acarreo.

Pero el segundo mejor corredor de la liga aún ha encontrado la manera, publicando tres actuaciones consecutivas de 100 yardas con un touchdown en cada una. Son seis (presumiblemente siete con el PAT) puntos automáticos, como mínimo, cada semana para ayudar a darle a la defensa al menos un rayo de esperanza de que puedan lidiar con algunas paradas. Y Henry aparentemente ha perseverado durante al menos parte de este tramo con una cadera molesta y después de solo hacer repeticiones limitadas el martes y el miércoles, Henry figura como dudoso para jugar el jueves por la noche.

La defensa de Dallas tiene un punto débil contra la carrera, ocupando el puesto 22 en la NFL permitiendo 130.0 yardas por juego. Incluso durante su racha de 7-2, los Cowboys permitieron 192 yardas o más en tres de esos juegos, incluyendo la friolera de 240 a los Chicago Bears y al mariscal de campo Justin Fields.

Eso hace que el plan de ataque de los Titans sea simple: correr, correr y correr un poco más, pero es posible que Henry no esté ahí afuera. Afortunadamente, la fuerza de Willis bajo el centro está en sus piernas.

3.- ¿Puede Dak Prescott seguir aprovechando el impulso de los Eagles?

Prescott ha sido criticado mucho desde su regreso de una fractura en el pulgar derecho a principios de esta temporada. Menos de seis minutos después del juego de los Eagles, un pick-six dejó a su equipo de los Cowboys abajo por 10 en casa. Fue la octava intercepción de Prescott en sus últimos cinco juegos; sus 12 esta temporada están a solo uno de empatar un récord personal a pesar de perderse cinco juegos por esa lesión.

Pero algo pareció hacer clic el sábado pasado una vez que Dak entró en ritmo. Completó 14 de sus siguientes 15 pases, agregó un touchdown y sumó 17 puntos al final de la mitad. La ofensiva de Dallas despejó solo una vez en todo el juego, sin pérdidas de balón y permitiendo que los Eagles cometieran errores similares a los de Dak en forma de una intercepción y dos balones sueltos en la segunda mitad.

¿Es solo un punto en el radar o un verdadero punto de inflexión? Lo sabremos el jueves por la noche, pero todas las armas de Dak parecen sanadas con la excepción del corredor Tony Pollard, quien sufre una lesión en el muslo. El principal objetivo CeeDee Lamb recibió mucha ayuda la semana pasada, desde el ala cerrada Dalton Schultz hasta el también receptor Michael Gallup. Si Prescott puede seguir distribuyendo las capturas mientras cuida el balón, tenga cuidado cuando llegue el momento de los playoffs.

Tennessee Titans vs Dallas Cowboys EN VIVO

Para algunos, una diferencia de 12 puntos parece alta considerando que los Titans han liderado la AFC Sur durante toda la temporada. Pero es posible que esos críticos no hayan visto jugar a este equipo durante el último mes. Es difícil ver a Tennessee abrirse camino contra un equipo de Dallas en ascenso que todavía está motivado, a pesar de que sus posibilidades de ganar el adiós de la primera ronda son mínimas en el mejor de los casos.

¿Cómo anotará Tennessee? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Y si Henry se queda fuera para darle más tiempo para recuperarse con la división en juego contra los Jaguars la próxima semana, la cantidad de cambios de juego que quedan en la ofensiva se redujo a cero.

Entonces, un diferencial de dos dígitos podría ser demasiado bajo. Dallas está listo para hacer una declaración al final del año y no parece que los Cowboys encuentren mucha resistencia en Music City el jueves por la noche.

Predicción: Cowboys 38, Titans 13

