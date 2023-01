Manchester City vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2022-2023

Premier League 2022-2023

Partidazo de poder a poder con sabor a revancha tendremos este domingo 8 de enero en la tercera ronda de la FA Cup 2022-2023, cuando el Manchester City busque repetir la dosis y quedarse con la victoria que les de el boleto a la siguiente fase, pero tendrán que recibir a un Chelsea que saldrá decidido a quedarse con el pase en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Chelsea

Sede: Etihad Stadium, Inglaterra, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Manchester City vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Manchester City está teniendo una buena temporada en la Premier League donde marchan segundos a 5 de la cima, mientras que en esta Copa apenas inician su participación con el firme objetivo de llevarse el título.

Por su parte, el Chelsea está teniendo un decepcionante papel en la Premier donde se ubican en el décimo lugar, con lo que intentarán aprovechar esta Copa para ganar en confianza y calmar la presión que hay sobre el plantel.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado jueves en la Premier League en Stamford Bridge. En aquel choque los Citizens lograron quedarse con la victoria gracias a solitaria anotación de Riyad Mahrez.

Tanto el Manchester City como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita avanzar a la siguiente ronda, no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado, algo que será un fracaso para cualquiera de los dos. Los Citizens son favoritos, pero los Blues van por su revancha. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Chelsea.

Manchester City vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2022-2023

Last modified: enero 7, 2023

Etiquetas: Chelsea