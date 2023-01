Salernitana vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Serie A 2022-23

Serie A

Abrimos las emociones de este domingo 8 de enero siguiendo con la jornada 17 de la Serie A 2022-2023 en Italia, cuando Memo Ochoa haga su debut en casa donde el Salernitana buscará sumar los puntos que lo mantengan lejos de la zona de descenso, pero tendrán que recibir al Torino que llega decidido a sumar en su visita al Arechi.

Hora y Canal Salernitana vs Torino

Sede: Estadio Comunal Arechi, Salerno, Campania, Italia

Hora: 12:30 pm de Italia. 5:30 am de México y Centroamérica. 6:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:30 am PT / 6:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Salernitana vs Torino en VIVO

El cuadro del Salernitana ha cumplido con un buen torneo hasta ahora manteniéndose fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo, pero saben que no pueden aflojar. Después de 16 jornadas suman 4 victorias, 5 empates y han caído en 7 ocasiones.

I Granata viene de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Milán en un duelo en el que cayeron 1-2, a pesar del buen debut de Memo Ochoa en el arco.

Por su parte, el Torino ha hecho bien las cosas hasta ahora peleando en media tabla, pero si sueñan con Europa deben apretar el paso. Ellos suman 6 triunfos, 4 empates y han caído en otros 6 duelos.

El Toro viene de un gris empate en la jornada pasada cuando recibieron al Hellas Verona firmando un 1-1 con goles de Aleksei Miranchuk.

Tanto el Salernitana como el Torino saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a I Granata en la posición 14 con 17 puntos, mientras el Toro es noveno con 22 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Salernitana vs Torino.

Last modified: enero 7, 2023

Etiquetas: Memo Ochoa