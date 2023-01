Sevilla vs Getafe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con las emociones de la jornada 16 de LaLiga 2022-2023 este domingo 8 de enero con un buen duelo donde el Sevilla buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de un respiro tras el duro momento que viven, pero tendrán que recibir al Getafe que también saldrá con la urgencia de sumar en su visita al Sánchez-Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Getafe

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Sevilla vs Getafe en VIVO

El cuadro del Sevilla ha tenido una campaña realmente decepcionante que ya empieza a preocupar en el tema del descenso, dado que en 15 jornadas apenas suman 2 victorias, 6 empates y han caído en 7 ocasiones. En la jornada pasada igualaron 1-1 en su visita al Celta de Vigo.

Los Nervionenses tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey tomando un respiro al aplastar 0-5 al Linares con hat-trick de Youssef En-Nesyri, anotación de Erik Lamela y un autogol.

Por su parte, el Getafe ha tenido un buen torneo y una prueba fue la gran victoria de la jornada pasada doblegando 2-0 al Mallorca, eso los dejó con 4 victorias, 5 empates y 6 descalabros, fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo.

Los Azulones también tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey pero quedaron eliminados al caer derrotados 3-2 en su visita al Levante, a pesar del doblete de Munir El Haddadi.

Tanto el Sevilla como el Getafe saben de al importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por la salvación; en la tabla general encontramos a los Nervionenses en la penúltima posición con 12 puntos, mientras que los Azulones son catorceavos con 17 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Getafe.

