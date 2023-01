Sampdoria vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Serie A 2022-23

Serie A

Seguimos con las emociones de la jornada 17 de la Serie A 2022-2023 en Italia este domingo 8 de enero con un buen duelo donde la Sampdoria buscará aprovechar su condición de local para dar la sorpresa al recibir a un Napoli que saldrá con la urgencia de quedarse con las tres unidades en su visita al Luigi Ferraris.

Hora y Canal Sampdoria vs Napoli

Sede: Estadio Luigi Ferraris, Génova, Liguria, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Sampdoria vs Napoli en VIVO

El cuadro de la Sampdoria ha tenido una campaña complicada que los tiene hundidos en zona de descenso pero intentando reaccionar en este nuevo año. Después de 16 jornadas apenas han sido capaces de sumar 2 victorias, 3 empates y han caído en 11 ocasiones.

Blucerchiati viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Sassuolo logrando superarlos 1-2 con goles de Manolo Gabbiadini y Tommaso Augello, tomando un auténtico tanque de oxígeno.

Por su parte, el Napoli ha marcado el ritmo de la competencia, pero saben que si quieren por fin el ansiado título no pueden fallar otra vez. En 16 fechas suman 13 triunfos, 2 empates y únicamente han perdido en una ocasión.

Gli Azzurri viene de perder su paso invicto, ya que en la jornada pasada visitaron al Inter de Milán siendo superados 1-0.

Tanto la Sampdoria como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a Blucerchiati en la posición 18 con 9 puntos, mientras que Gli Azzurri es líder con 41 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sampdoria vs Napoli.

Sampdoria vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Serie A 2022-23

Last modified: enero 7, 2023

Etiquetas: Chucky Lozano