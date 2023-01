Uncategorized

Tigres cumplió con un gran debut en el Torneo Clausura 2023 al vencer 3-0 a Santos en el Corona.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Tigres ya que a los 7 minutos Fernando Gorriarán mando un centro que Acevedo no pudo cortar para que Diego Reyes la mandara al fondo poniendo el 0-1, tras eso el duelo se mantenía cerrado, pero seguían siendo los Felinos los que estaban más cerca del arco, pero tras 45 minutos no había más. Para el segundo tiempo, a los 5 minutos Félix Torres derribó a Jesús Garza dentro del área para que se señalará un penal, pero tras revisarse en el VAR se cambió la decisión, las cosas se complicaron para Santos al 62 cuando el Mudo Aguirre se fue expulsado, Tigres controlaba las acciones ante Santos que tuvo que arriesgar buscando el empate, pero todo terminó al 83 cuando André-Pierre Gignac se estrenó esta temporada firmando el 0-2, pero eso no fue todo ya que al 89 Luis Quiñones decretó la goleada con el 0-3 final.

Así, los Tigres sumarons sus 3 primeros puntos dejando a Santos en blanco. En actividad de la jornada 2 de la Liga MX, la UANL recibirá a Pachuca el próximo domingo, un día antes los Guerreros recibirán a Pumas. Santos 0-3 Tigres.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Santos vs Tigres 0-3 Jornada 1 Liga MX Clausura 2023

