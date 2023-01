[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Salernitana vs Napoli 0-2 Jornada 19 Serie A 2022-23

Salernitana 0-2 Napoli – Victor Osimhen 48'

GOOOOOOOOOOAL! 🦸🏾‍♂️#Osimhen turns in the rebound after #Elmas's long-range effort to double our lead!!!@victorosimhen9

😍



49 | #SalernitanaNapoli 0-2

💙 #ForzaNapoliSempre#SAL #NAP pic.twitter.com/0iFYB8DxYK