Manchester City vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este domingo 22 de enero con un gran duelo en la jornada 21 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que les permita seguir en carrera por la cima, pero tendrán que recibir a los Wolves que intentarán dar la gran campanada en su dura vsiita al Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Wolves

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Manchester City vs Wolves en VIVO

El cuadro del Manchester City ha tenido una buena temporada manteniéndose en la pelea por la cima, pero se han quedado sin margen de error en una competencia muy cerrada. Después de 19 jornadas suman 13 victorias, 3 empates y han caído derrotados en 3 duelos.

Los Citizens vienen de una buena victoria a media semana en duelo pendiente donde recibieron al Tottenham logrando vencerlos 4-2 con doblete de Riyad Mahrez y goles de Julián Álvarez y Erling Haaland.

Por su parte, los Wolves han tenido una campaña difícil, pero es un hecho que han venido mejorando en las últimas semanas y una muestra fue su triunfo 1-0 ante el West Ham en la jornada pasada, eso los dejó con 4 victorias, 5 empates y 10 derrotas.

Los Lobos también tuvieron actividad a media semana en el Replay de tercera ronda de la FA Cup siendo vencidos en casa 1-0 por el Liverpool.

Tanto el Manchester City como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en en sus respectivas luchas que son diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a los Lobos en la posición 16 con 17 puntos, mientras que los Citizens marchan segundos con 42 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Wolves.

