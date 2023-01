Fiorentina vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de Italia 2022-23

Serie A

Buen partido nos espera este miércoles 1 de febrero siguiendo con los cuartos de final de la Copa de Italia 2022-2023, cuando la Fiorentina busque aprovechar su condición de local para llevarse la victoria y el boleto a las semifinales, pero recibirán al Torino que saldrá decidido a llevarse el pase del Artemio Franchi.

Hora y Canal Fiorentina vs Torino

Sede: Estadio Artemio Franchi, Florencia, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia y Venezuela. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Fiorentina vs Torino en VIVO

El cuadro de la Fiorentina ha tenido una campaña irregular en la Serie A donde marchan en la doceava posición. El pasado domingo visitaron a la Lazio logrando un buen empate 1-1 con gol de Nico González.

La Viola tuvo un duelo cerrado en los octavos de final de la Copa, el pasado 12 de enero, venciendo 1-0 a la Sampdoria con solitaria anotación de Antonín Barak.

Por su parte, el Torino ha tenido un torneo irregular peleando en media tabla de la liga. El pasado sábado visitaron al Empoli en un choque que parecía perdería, hasta que al 82 Samuele Ricci y al 85 Antonio Sanabria firmaron el 2-2 final.

Los Toros fueron una de las sorpresas en los octavos de final de la Copa, el pasado 11 de enero, venciendo 0-1 al Milán con solitaria anotación de Michel Ndary Adopo.

Tanto la Fiorentina como el Torino saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita meterse a las semifinales de la competencia. En los pronósticos la Viola es ligero favorito por estar en casa, pero el Toro tiene la calidad para aspirar a sorprender. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Fiorentina vs Torino.

Fiorentina vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de Italia 2022-23

Last modified: enero 31, 2023

Etiquetas: Canal Fiorentina vs Torino