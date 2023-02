Cuba vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Serie del Caribe 2023

Béisbol

Se abren las emociones del día 7 y último de la primera fase en la Serie del Caribe 2023, cuando Cuba busque despedirse de la competencia con una victoria tras un pobre desempeño, pero tendrán que medirse a Panamá que saldrá con todo por la victoria a La Rinconada.

Hora y Canal Cuba vs Panamá

Sede: Estadio de Béisbol de La Rinconada, Caracas, Venezuela

Hora: 10:30 am de Venezuela y República Dominicana. 8:30 am de México y Centroamérica. 9:30 am de Cuba y Panamá.

Canal: SKY Sports en México. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Cuba vs Panamá en VIVO

La novena de Cuba ha tenido un desempeño muy pobre siendo la gran decepción de la competencia ya que en 6 duelos apenas sumaron una victoria y cayeron en 5 duelos, estando ya eliminados.

Los Agricultores vienen de sellar su eliminación el día de ayer caundo se midieron a Puerto Rico en un duelo cerrado, pero donde terminaron cayendo 4-3.

Por su parte, Panamá también ha tenido un desempeño complicado en 6 choques sumando 2 victorias y 4 descalabros, pero buscan todavía el milagro.

Los Federales de Chiriqi igual vienen de caer el día de ayer cuando se midieron a México en un gran duelo de pitcheo, pero donde terminaron cayendo 2-1.

Tanto Cuba como Panamá saben de la importancia de este juego dado que ambas escuadras tienen la misión de llevarse el triunfo y con ello cerrar con el pie derecho, aunque con poco que pelear. Al concluir el duelo los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Cuba vs Panamá.

Last modified: febrero 7, 2023

Etiquetas: Cuba