Leicester vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Premier League 2022-23

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 25 de febrero en la jornada 25 de la Premier League 2022-2023, cuando el Leicester City busque sumar una victoria que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a un Arsenal que no tiene margen de error, necesita ganar en su visita al King Power Stadium.

Hora y Canal Leicester vs Arsenal

Sede: King Power Stadium, Leicester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Leicester vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Leicester ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla intentando alejarse de la zona de descenso, ya que en 23 jornadas cosechan 7 victorias, 3 empates y han caído en 13 ocasiones.

Los Foxes vienen de un descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Manchester United siendo goleados 3-0.

Por su parte, Arsenal ha tenido una gran temporada marcando el ritmo de la competencia soñando con el título, pero saben que no pueden fallar en una competencia muy cerrada. Ellos suman 17 victorias, 3 empates y han perdido en 3 choques.

Los Gunners vienen de un valioso triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Aston Villa en un duelo en el que se fueron abajo en un par de ocasiones, aun así alcanzaron el 2-2 que parecía definitivo, hasta que un autogol al 90+3 y anotación de Gabriel Martinelli al 90+8 les dio la victoria 2-4.

Tanto el Leicester como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que estamos acercándonos al último tercio de temporada y es momento de ir apretando el paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Foxes en la catorceava posición con 24 puntos, mientras que los Gunners son líderes con 54 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs Arsenal.

