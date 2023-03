Arsenal vs Bournemouth EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Gran partido tendremos este sábado 4 de marzo siguiendo con la jornada 26 de la Premier League 2022-2023, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria que los ponga un paso más cerca del título, pero tendrán que recibir a un Bournemouth que intentará dar la sorpresa en el Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Bournemouth

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Arsenal vs Bournemouth en VIVO

El cuadro del Arsenal está teniendo una gran temporada soñando con el ansiado título, sin embargo saben que no pueden aflojar en una carrera muy cerrada. Después de 25 fechas cosechan 19 victorias, 3 empates y han caído en apenas 3 juegos.

Los Gunners vienen de una gran victoria a media semana, en duelo pendiente, donde recibieron al Everton logrando superarlos 4-0 con doblete de Gabriel Martinelli y anotaciones de Bukayo Saka y Martin Odegaard.

Por su parte, el Bournemouth es la otra cara de la moneda con una temporada muy dura que los tiene hundidos en zona de descenso desesperados por reaccionar. Ellos cosechan apenas 5 victorias, 6 empates y han perdido en 13 ocasiones.

Las Cerezas vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Manchester City siendo superados 1-4.

Tanto el Arsenal como el Bournemouth saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a los Gunners como líderes con 60 puntos, mientras que las Cerezas son penúltimos con 21 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Bournemouth.

