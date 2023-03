Mallorca vs Elche EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Gran partido nos espera este sábado 4 de marzo siguiendo con la jornada 24 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Mallorca busque aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria que los mantenga lejos de la zona de descenso, pero recibirán a Elche que intentará dar la sorpresa en su visita al Son Moix.

Hora y Canal Mallorca vs Elche

Sede: Estadi de Son Moix, Mallorca, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Mallorca vs Elche en VIVO

El cuadro del Mallorca ha tenido una campaña buena en términos generales peleando lejos de la zona de descenso, aunque saben que no pueden aflojar. Después de 23 choques suman 9 victorias, 4 empates y han caído en 10 duelos.

Los dirigidos por Javier Aguirrre vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Espanyol siendo superados 2-1.

Por su parte, Elche ha tenido una temporada desastrosa que los tiene condenados a perder la categoría, dado que en 23 jornadas apenas han sumado un triunfo, 6 empates y han sido vencidos en 16 choques.

Los Ilicitanos vienen de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Betis en un duelo que ganaban 2-0 con goles de Fidel Chaves y Lucas Boyé, sin embargo los terminaron remontando para caer 2-3.

Tanto el Mallorca como Elche saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita dar un paso en la pelea por la salvación, aunque los Piratas son amplios favoritos al ubicarse décimos con 31 puntos, mientras que los Ilicitanos son últimos con apenas 9 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Mallorca vs Elche.

Mallorca vs Elche EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 LaLiga 2022-23

Last modified: marzo 3, 2023

Etiquetas: Canal Mallorca vs Elche