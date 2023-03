Manchester City vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 4 de marzo en la jornada 26 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester City busque sumar un nuevo triunfo que los mantenga en la pelea por el título, saben que en casa no pueden fallar al recibir a un Newcastle que está urgido de reencontrar su mejor fútbol y dar la sorpresa en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Newcastle

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 6:30 am de México y Centroamérica. 5:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:30 am de Bolivia y Venezuela. 7:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Manchester City vs Newcastle en VIVO

El cuadro del Manchester City ha tenido una gran temporada siendo uno de los rivales a vencer, aunque se han quedado sin margen de error. En la jornada pasada vencieron 1-4 al Bournemouth colocándose con 17 victorias, 4 empates y 4 descalabros.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana en la quinta ronda de la FA Cup donde no tuvieron problemas para vencer 0-3 al Bristol City con doblete de Phil Foden y uno más de Kevin De Bruyne.

Por su parte, el Newcastle venía haciendo muy bien las cosas, pero han entrado en una mala racha. En su último duelo de liga cayeron 0-2 ante el Liverpool, eso los dejó con 10 victorias, 11 empates y un par de descalabros.

Las Urracas tuvieron acción por última vez el pasado domingo en la final de la Copa de la Liga donde fueron claramente superados 2-0 por el Manchester United dejando ir el título.

Tanto el Manchester City como el Newcastle saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por los primeros puestos ahora que nos acercamos al último tercio de temporada; en la tabla general encontramos a los Citizens como sublíderes con 55 puntos, mientras que las Urracas son quintos con 41 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Newcastle.

Manchester City vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Premier League 2022-23

Last modified: marzo 3, 2023

Etiquetas: Canal Manchester City vs Newcastle