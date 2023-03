Cuba vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

Juegazo de «vida o muerte» tendremos este jueves 9 de marzo en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, cuando Cuba busque sumar una victoria que los mantenga con la velita encendida, pero tendrán que medirse a Panamá que saldrá obligado a ganar si quieren seguir soñando con la clasificación.

Hora y Canal Cuba vs Panamá

Sede: Taichung Stadium, Taichung, Taiwán

Hora: 12:00 pm de Taiwan (viernes). 10:30 pm de México y Centroamérica. 11:30 pm de Cuba, Colombia y Panamá. 00:30 am en Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela (viernes). 8:30 pm PT / 11:p0 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Estados Unidos. TeleRebelde y Cubavision en Cuba. Wapa Deportes en Puerto Rico. Teleantillas y Coral en República Dominicana. Televen, IVC y SimpleTV en Venezuela. TVN y RPCTV en Panamá. DirecTV Sports en Sudamérica.

Cuba vs Panamá en VIVO

La escuadra de Cuba llega a este Clásico como una de las favoritas a pelear por las instancias finales, sin embargo sendas derrotas lo tienen virtualmente eliminado, aunqeu todavía no de manera matemática, por lo que buscarán alargar su agonía al menos un día más.

Los Cubanos vienen de una margo descalabro este mismo jueves por la mañana cuando se midieron a Italia en un duelo que se fue a extra-innings tras igualar 2-2 en 9 entradas, pero en la décima terminaron cayendo por un claro 6-3.

Por su parte, Panamá ha cumplido en el inicio de la competencia sumando una victoria y una derrota que los tienen en la pelea, pero igual saben que necesitan ganar este jueves si quieren mantenerse.

Los Canaleros vienen de un agridulce descalabro el día de ayer cuando se midieron a los Países Bajos cayendo 3-1, pero mostrando buenas cosas que ilusionan a su afición.

Tanto Cuba como Panamá saben de la importancia de este juego ya que ambos quieren quedarse con la victoria que les permita seguir luchando por un boleto a la segunda ronda del torneo, no hay margen de error para ninguno, una derrota Cubana significaría su eliminación matemática,mientras que una caída de los Canaleros los complicaría mucho. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Cuba vs Panamá.

